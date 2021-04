Victor Socaciu, internat in stare grava in urma infectiei cu Covid!

Plamanii sai sunt puternic afectati. El sufera de diabet si a suferit in trecut o interventie pentru un transplant renal. Cu doar cateva zile inainte de a fi testat pozitiv, artistul organizase la Breaza festivalul „Om Bun”, care are loc in fiecare an, din 1991. Organizatorii, printre care si Victor Socaciu, au tinut cont de regulile impuse de autoritati, iar evenimentul s-a desfasurat in mare parte in mediul online. Cu toate acestea, in sala s-au aflat aproximativ 20 de persoane.„Nu am amanunte despre cum se simte. Stiu ca a avut febra, si-ar fi facut un test care ar fi iesit negativ, si practic a intarziat internarea in spital. Asta stiu. Nu am alte amanunte”, a afirmat Ducu Bertzi, potrivit digi24.ro.