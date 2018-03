VIDEO Inainte sa isi ucida familia, barbatul din Brasov a stat in Grota de Sinca Veche, cunoscuta pentru fenomene inexplicabile

Acesta s-a predat singur politie si a marturisit anchetatorilor ca "acum familia lui este bine, pana acum nu era". Anchetatorii spun ca barbatul a avut o revelatie dupa o experienta religioasa.Inainte sa comita oribila crima, Florin Mircea Buliga a petrecut ceva timp singur in grota de la Sinca Veche, un loc in care in credinta populara s-ar intampla lucruri inexplicabile. Se pare ca Florin Mircea Buliga a avut o revelatie acolo, dupa care a decis sa se intoarca acasa si sa isi omoare familia. Conform observator.tv, originile acestei grote sunt obscure. In anul 1750 in grota de la Sincai locuia o comunitate de calugari. Locul mai este cunoscut si sub denumirile de ”Manastirea Sapata in Stanca”, ”Templul extraterestrilor” sau ”Templul Ursitelor”.Localnicii susțin că de nenumărate ori au auzit coruri de îngeri care parcă cântau în apropierea templului sau chiar anumite vindecări miraculoase s-au produs în preajma Templului Dorințelor. O bătrână povestea că „o fetiţă mută din naştere a grăit în apropierea templului”, anunţându-şi tatăl că şi-a găsit vitele pierdute prin pădure: „Sunt aici, tată!”Altcineva povestea că în timpul rugăciunii a început să vadă sfere luminoase şi fiinţe de lumină. Fotografiile celor care imortalizează locul sunt străbătute de globuri strălucitoare, de halouri şi de imagini luminoase care nu sunt vizibile cu ochiul liber în momentul fotografierii.