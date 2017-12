VIDEO Socant: Copil de 5 ani, torturat de mama si tatal vitreg de Mos Nicolae

Cu cateva zile inainte, tatal biologic al baietelului ii trimisese mamei o suma de bani ca aceasta sa ii cumpere cadouri micutului. Mama i-a trimis acestuia un filmulet pentru a-i arata fostului sot ca micutul a primit darurile, insa acesta a avut un soc cand a vizionat filmarea.Copilul a fost tinut in genunchi langa un perete si pus sa promita ca va fi cuminte. “Mama, iarta-ma, ca nu mai fac prostii!”, “Promit ca sunt cuminte”, “Ascult de doamna educatoare”Abuzul a fost raportat de tatal natural al baietelului, care in urma in urma cu cateva zile i-a trimis mamei copilului o suma de bani, pentru a-i achizitiona acestuia cadouri de Mos Nicolae, conform adevarul.ro.Directia pentru Protectia Copilului Bistrita-Nasaud a inceput o ancheta, deplasandu-se vineri spre localitatea in care locuieste femeia cu concubinul sau si cu baietelul. „Am vazut si noi filmuletul. Se pare ca tatal locuieste in judetul Constanta si la vizionarea filmului a sesizat Directia pentru Protectia Copilului Constanta, care mai apoi a luat legatura cu noi. Tatal ar fi trimis bani mamei pentru a-i face o bucurie copilului. Asa ceva nu se face nici macar de Mos Nicolae. Copilul a fost abuzat si traumatizat emotional si i s-au incalcat mai multe drepturi”, a declarat Teodor Sangeorzan, sef serviciu in cadrul Directiei pentru Protectia Copilului Bistrita-Nasaud.