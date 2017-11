Vin ninsorile. Ciclonul polar Olaf se apropie de Romania

„Exista un ciclon, Numa, pe numele lui, care vine din zona Italiei, care a afectat cu inundatii Grecia, cu vant si grindina Croatia si care se deplaseaza catre sudul tarii noastra, pe cand Olaf este format in zona peninsulei Scandinavice, deci, pana vine in Romania, trece mai intai Numa. Sunt doua cicloane separate, fara legatura unul cu celalalt. Numa isi pierde din intensitate pana ajunge la noi, pentru ca el a facut prapad in Grecia si Italia. In Romania, ne va afecta cu niste precipitatii pe parta de sud, sud-vest a tarii, cu vreme inchisa, cu nori pe partea de sud-est, pana sambata”, a declarat meteorologul Alina Serban pentru Mediafax.Meteorologii avertizeaza ca ciclonul Olaf, care va ajunge in Romania, duminica, va transforma precipitatiile aduse de Numa, in ninsoare, in special in nord, centru si nord-vest. „Duminica, cand coboara Olaf, care are o masa de aer polar, vine cu ea cu tot, si o aduce catre zona tarii noastre, se va raci pe nord-vest, nord si centru si va transforma precipitatiile, la munte in ninsoare, in zonele mai joase, la inceput in lapovita, posibil si ninsoare. Chiar daca va veni Olaf, nu vorbim despre temperaturi drastice pentru ca cerul este mai mult acoperit si nu le lasa sa scada. Sambata si duminica vorbim despre 6, 7 grade, 8 grade in sudul tarii, mai scazute putin vor fi in partea de nord a Moldovei si Maramuresului, unde poate sa ajunga undeva la 2, 3 grade”, a explicat meteorologul.