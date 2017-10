Vin ninsorile si gerul. Cand incepe sa ninga

In decembrie precipitatii mai abundente vor fi in centru, est, sud-est si posibile ninsori in nord, centru si la munte. Sunt posibile nopti geroase in nord si in centru. Vreme rece si ninsori in nord si in centru si in luna ianuarie. Meteorologii vorbesc despre doua episoade posibile de viscol, perioade cu ger, minime de -20 spre -30 grade.Meteorologii nu au un raspuns clar daca vom avea zapada de Sarbatori. ”E greu sa spunem. Cu zece zile inainte, vom spune daca vom avea zapada. In 2014, pe 24 decembrie aveam peste 20 de grade, pe 25 deja se schimbase vremea, iar pe 29 cod rosu de viscol. Pe masura ce ne apropiem, in noiembrie vom actualiza informatiile pentru iarna, cand ne apropiem vom putea spune unde vom avea zapada”, a spus Elena Mateescu la Antena3.