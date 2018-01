Vin ninsorile. Vremea se schimba radical

Ploile din partea de sud a Moldovei si de nord-est a Munteniei se vor transforma in lapovita si ninsoare. Vineri, valorile termice diurne vor fi in jurul pragului de inghet in partea de nord-est a teritoriului. In restul tarii, temperaturile se vor apropia semnificativ de valorile termice normale pentru aceasta perioada, cu valori in jurul a 7-8 grade.“In cursul noptii de joi spre vineri ploile prezente in partea de est, sud-est a teritoriului se vor transforma in lapoviţa si ninsoare. Pe parcursul zilei de vineri si mai ales sambata si duminica ninsorile slabe cantitativ sa fie prezente in regiunile sudice, mai suparator va fi vantul care se va asocia cu valorile coborate, astfel incat senzatia de rece va fi amplificata", a spus meteorologul Gabriela Bancila, scrie adevarul.ro.