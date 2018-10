Cuntremurele se produc incontinuu in tara noastra. In ultimele 24 de ore au avut loc doua seisme. Un cutremur a avut loc in aceasta dimineata in judetul Prahova. Seismul a avut magnitudinea de 2 grade pe scara Richter 2 si s-a produs la o adancime de 33 de kilometri. Un alt seism s-a produs