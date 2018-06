Vine canicula. Temperaturi record in minivacanta de 1 Iunie

Asta inseamna ca la orele amiezii se vor inregistra temperaturi maxime, cam intre 27-34 de grade. Aceste 34 de grade urmand a se inregistra in Sudul Olteniei si Munteniei. In sud-estul tarii, vor fi 23-25 de grade, insa se vor semnala intensificari ale vantului, ceea ce inseamna ca, in aer, temperatura simtita de corpul uman va mai scazuta decat 23-25 de grade", a declarat, pentru mediafax.ro, Gabriela Bancila, meteorolog de serviciu in cadrul ANM. Pe litoral, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 23 si 25 de grade, iar apa marii va fi in jur de de 19-20 de grade. La munte vremea va fi instabila si se anunta ploi cu descarcari electrice, chiar si grindina. "Valori mai scazute de 27 de grade vor fi in zona litoralului unde vor fi in jur de 23-25 de grade. Apa marii va ajunge la o temperatura de 19-20 de grade Celsius. (...) in orele amiezii, isi vor face aparitia si dezvoltarea norilor ce vor determina pe arii restranse, in special in zona montana si submontana, adverse torentiale si descarcari electrice. Acestea vor putea determina aparitia grindinei", a declarat meteorologul.vremea va ramane in continuare calduroasa, temperaturile maxime depasind normalul perioadei. Temperaturile pot atinge pana la 30 de grade Celsius in zonele sudice., pe un fond de vreme calda, in vestul tarii, incep sa se adune norii, dar ploile ajung abia catre seara. In Bucuresti temperaturile maxime nu vor depasi 28 de grade Celsius.