Vine gerul Bobotezei. Cand se vor inregistra -20 de grade Celsius

Meteorologii anunta ca vremea va ramane calda pana la jumatatea lunii ianuarie, dar in februarie va fi iarna autentica „Gerul Bobotezii” se va muta in februarie, spun specialistii.„Pana pe 15 ianuarie, vor fi in jur de 6-12 grade ziua, iar noaptea minus 2-3 grade”, a declarat directorul general al ANM, Elena Mateescu, la B1 TV. in februarie, insa, va fi ger si zapada in toata țara. „Din pacate, luna februarie se confirma ca o luna autentica de iarna, care aduce episoade de ger, in care vor fi minime de -15, -20 de grade. Este posibil ca in a doua parte a iernii sa beneficiem de strat de zapada si in regiunile extracarpatice, nu numai in regiunea montana”, a mai spus meteorologul. inceputul lunii martie va fi la fel de friguros, iar primavara va veni tarziu, a mai spus specialista. „Luna martie pastreaza fenomenele specifice sezonului de iarna, strat de zapada nu excludem sa avem, si vor fi valori mai coborate decat normalul”, a mai spus Elena Mateescu.