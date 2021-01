Vine gerul! Temperaturi de -18 grade Celsius

"Sfarsitul saptamanii aduce intr-adevar o racire in ceea ce priveste vremea pentru ca o masa de aer rece va stationa cel putin pentru urmatoarele zile pana spre finele celei de-a doua decade a lunii ianuarie. In zonele depresionare vorbim de temperaturi cu minus 15, minus 18 grade Celsius si cel mult minus 5 grade Celsius in zona litoralului", a declarat Elena Mateescu, directorul ANM, la un post TV, potrivit realitatea.net.Meteorologii spun ca vom avea parte de frig si ninsori in urmatoarele sapte zile, iar apoi temperaturile vor creste.„Dureaza cel putin spre finele celei de-a doua decade a lunii ianuarie, dupa care, asa cum arata informatiile la acest moment, discutam din nou de temperaturi in crestere de la o zi la alta. Dupa data de 18-19 ianuarie, incepem sa avem valori de 10-12 grade la nivelul maximelor in partea de vest a tarii”, a afirmat directorul ANM.