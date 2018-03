Vine primavara. Ce temperaturi anunta meteorologii pentru saptamana viitoare

Începând de luni, temperaturile, pe timp de zi, vor urca până la opt grade cu plus, iar noaptea vom avea zero grade. Iar spre sfârşitul săptâmânii viitoare, meteorologii ne promit maxime de până la 19 grade în sudul ţării."Treptat se aşteaptă să crească temperaturile şi vom aveam din nou temperaturi primăvăratice. Ne aşteptăm să mai avem precipitaţii doar că deja sub formă de ploaie şi începând cu data de 26", a spus Ghenadii Roşca, meteorolog.De Paştele Catolic sunt anunţate temperaturi de până la 20 de grade Celsius, dar pentru cel ortodox, veştile nu sunt la fel de bune.Lunile aprilie și mai vor fi ploioase și mai reci decât în mod normal.