Viorel Catarama a primit rezultatul testului rapid pentru COVID-19

„Este posibil ca, făcând testul în perioada 5-10 zile de la infectare, să fiu în perioada de incubaţie. Adică virusul poate fi găsit în organism, fără să se fi manifestat. Dar, după părerea mea, este puţin probabil”, a spus Cataramă.„Dacă şi acele rezultate sunt negative, am demonstrat că m-am dus în cel mai periculos focar şi nu am păţit nimic. Alt test nu se mai face. Dacă mâine mă scot negativ, am plecat pe stradă, mă duc să joc tenis, golf. Înseamnă că nu pot infecta pe nimeni şi pot să îmi văd nevasta, fetiţa, băiatul şi prietenii”, a adăugat Viorel Cataramă pentru Libertatea.Viorel Cataramă a mers acum câteva zile la Bărbulești, acolo unde s-a îmbrățișat cu mai mulți bolnavi de coronavirus în speranța că se va infecta pentru a demonstra că virusul nu este nici pe departe unul letal.În ciuda faptului că are 65 de ani, Cataramă a explicat motivele pentru care a decis să facă acest lucru.‘Este un risc mai mult teoretic, în niciun caz uriaș. Eu sunt un bărbat sănătos, nu sufăr de alte afecțiuni, iar gestul meu este al unui patriot care este dispus să își dea viața pentru țara lui, pentru ca drepturile și libertățile fundamentale să nu fie încălcate, iar România să nu fie falimentată din punct de vedere economic, iar câteva milioane de români să nu fie nenorociți’, a mai spus Viorel Cataramă.