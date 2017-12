Vom avea zapada de Craciun? Ce spun meteorologii

De duminica insa, temperaturile scad in toata tara si se anunta, ploi, vant puternic, in special in sudul tarii, unde va fi si lapovita, si ninsori.Cu toate acestea, meteorologii spun ca nu vom avea zapada de Craciun, deoarece nu va ninge atat de mult incat sa se depuna strat de nea.Răcirea vremii se va simți încă de duminică și va continua și în zilele următoare, astfel că în țară media temperaturilor diurne va fi între minus 2 și 5-6 grade, iar în zona Capitalei valori ușor pozitive. Noaptea, minimele vor fi cuprinse în general între minus 8 și 1 grad