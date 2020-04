Vom putea merge in vacanta anul acesta? Raspunsul lui Raed Arafat

"In primul rand, unde vrea sa faca concediul, si in al doilea rand, indiferent de unde vrea sa il faca, as fi rezervat sa ii spun sa isi faca acum planuri de vacanta. I-as zice sa astepte si sa vada cum evolueaza situatia. De exemplu, sunt tari care deja au anuntat ca primesc oamenii numai daca au certificat ca s-au testat si sunt negativi COVID, certificat recent. Insemnatatea certificatului este oricum foarte redusa, pentru ca poti fi negativ astazi si dupa cateva zile sa devii pozitiv.As fi inca rezervat sa spun cuiva sa-si faca planuri de vacanta si sa plece in concediu, pentru ca nu pot sa spun acest lucru pana nu vedem evolutia coronavirusului, nu numai in Romania, ci si in alte zone.Pentru Romania, trebuie sa vedem cum merg lucrurile si cum merg procedurile de relaxare a restrictiilor. Daca vom ajunge la o relaxare mai larga sau nu, pe baza evolutiei bolii. Asa ca inca e devreme sa vorbim de concedii", a declarat seful DSU, Raed Arafat, potrivit realitatea.net.