Vouchere de vacanta si pentru angajatii de la stat. Ce valoare vor avea tichetele

Ce pret vor avea parcarile in Bucuresti, in 2022. Scumpiri majore si amenzi usturatoare

Ce pret vor avea parcarile in Bucuresti, in 2022. Scumpiri majore si amenzi usturatoare Pretul parcarilor in Bucuresti va creste in 2022. Se scumpesc in primul rand parcarile de resedinta, iar cel mai mare cost il va avea un loc de parcare de resedinta, care in prezent este 80 de lei pe an in zonele centrale. Vitalie Cojocari a facut pe pagina sa de socializare un scurt rezumat in

Klaus Iohannis, prima reactie despre scandalul provocat de Diana Sosoaca si sotul ei cu jurnalista de la Rai Uno Presedintele Klaus Iohannis a avut si el prima reactie in ceea ce priveste scandalul urias provocat de senatoarea Diana Sosoaca si sotul acestei cu o echipa a televiziunii italiene Rai Uno. Presedintele Romaniei a calificat acest episod drept unul "absolut regretabil" si a cerut sa se faca

Avertisment crunt din partea unui virusolog roman! Omicron si Delta ar putea crea un virus mult mai periculos Un virusolog roman vine cu un nou avertisment crunt! Acesta este de parere ca varianta Omicron si Delta ar putea duce la aparitia unui virus si mai periculos. Acest scenariu ar deveni posibil in cazul in care varianta Omicron nu va deveni dominanta, iar cele doua variante vor circula in

Principalul suspect in cazul dublei crime din Iasi, primele declaratii. Uluitor ce sustine tanarul ca s-a intamplat in noaptea tragediei Principalul suspect in cazul dublei crime din Iasi a fost prins in Italia, la Roma. Acesta isi cumparase bilet pentru aceasta vacanta inca de acum o luna. Anchetatorii au ajuns la el dupa ce au perchezitionat casa tanarului si au descoperit mai multe indicii. De asemenea, Ahmed Sami El Bourkadi a