Cele mai mari temperaturi se vor inregistra in sudul tarii, unde vor ajunge pana la 16 grade Celsius. De luni, vremea se va incalzi semnificativ si in Bucuresti, unde temperaturile se vor situa intre 16 si 17 grade Celsius. Maximă termică este una de luna martie.Sfarsitul lunii februarie si inceputul lunii martie vor fi calde, cu temperaturi peste media normala. Prognoza arată temperaturi mai mari în partea de este şi sud-est a ţării. Regimul pluviom,etric va fi deficitar între 24.02 şi 02-03, mai ales în zonele vestice şi nord-vestice. În sud-vestul României, ploile vor înregistra cantităţi de apă normale pentru perioada anunţată.

Vreme anormal de calda in urmatoarea perioada. Ce temperaturi sunt asteptate

Articole recomandate

Vreme anormal de calda in urmatoarea perioada. Ce temperaturi sunt asteptate Vremea se incalzeste in perioada urmatoare. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, vremea va fi anormal de calda in zilele ce urmeaza. Cele mai mari temperaturi se vor inregistra in sudul tarii, unde vor ajunge pana la 16 grade Celsius. De luni, vremea se va incalzi semnificativ

Noi detalii despre tanara mamica care s-a aruncat de la etaj dupa ce a nascut O tanara din Iasi care a devenit mamica in urma cu 4 zile s-a aruncat de la balconul maternitatii. Femeia urma sa fie externata in cateva ore, dar a ales sa isi puna capat zilelor. Femeia, in varsta de 34 ani, adusese pe lume un baietele perfect sanatos, de 2510 grame care a primit nota

Cauza decesului in cazul copilului de 4 ani din Pitesti A fost stabilita cauza decesului in cazul baietelului de 4 ani care a murit in urma unei anestezii la un cabinet stomatologic din Pitesti. Potrivit unor surse medicale, principala cauza a mortii a fost un stop cardio-respirator, resuscitate encefalopatie anoxic ischemică, în

Ministrul Sanatatii, prima declaratie despre starea romanului diagnosticat cu coronavirus Un roman aflat pe un vas de croaziera in Japonia, care este in carantina, a fost diagnosticat cu coronavirus. Potrivit primelor informatii, barbatul se afla internat la un spital din Japonia. „Ministerul Sănătații a fost informat. Românul se află