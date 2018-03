Vreme la extreme. Sambata 20 de grade, duminica ninge

Ninsorile vor afecta intreaga tara."Vremea ramane calda pana sambata, inclusiv. in mare parte din tara temperaturile se mentin peste mediile perioadei, si ajung la 19-20 de grade, chiar 22 de grade, in partea sud-estica a tarii. Precipitatiile asteptate pana sambata, in general slabe, vor ocupa treptat suprafete mai extinse din partea de vest a tarii, cu cantitati ce nu depasesc decat izolat 15-20 litri/mp. De sambata dupa-amiaza, sambata seara, vremea se raceste, la inceput in partea de nord a Moldovei. Acolo, temperaturile nu mai trec sambata la amiaza de 4-5 grade. Pe acolo va patrunde masa de aer deosebit de rece ce va cuprinde mare parte din continent. Tot in partea de nord a Moldovei precipitatiile asteptate se vor transforma, din seara zilei de sambata, in lapovita si chiar ninsoare. Foarte posibil se va depune si strat important de zapada, in vreme ce in vest si nord-vest pana duminica asteptam ploi insemnate cantitativ. Local, vor fi cantitati de peste 25-30 de litri/mp. Asta pentru ca regiunile intra-carpatice sunt cumva adapostite in prima faza de aerul acesta deosebit de rece", a explicat Mihai Hustiu, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pentru Agerpres. Specialistul ANM a declarat ca si in Bucuresti vremea se va schimba brusc: "Aici, daca sambata vor fi in jur de 19 grade, duminica nu vor fi mai mult de 6 grade. Posibil ca si in Capitala, de duminica dupa-amiaza, sa fie intensificari ale vantului, iar ploaia asteptata sa se transforme in lapovita si ninsoare. Este devreme sa ne pronuntam asupra depunerii de strat de zapada. In partea de sud a tarii, la inceput vor fi mai ales ploi, insa de duminica seara probabil ca precipitatiile se vor transforma in lapovita si ninsoare".