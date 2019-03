Vremea schimba foaia! Saptamana viitoare, temperaturi de luna mai!

Dupa lapovita de duminica din prima parte a zilei din jumatatea de sud a tarii, meteorologii vin cu vesti bune pentru toata tara. Potrivit specialistilor ANM, vremea va fi mai calda decat normalul acestei perioade in majoritatea zonelor tarii.Saptamana viitoare, incalzirea va fi una accentuata, cu temperaturi ce vor atinge chiar si 24 grade Celsius in regiunile sudice ale Romaniei.Sunt valori comparabile cu luna mai, spun meteorologii. De asemenea, zilele cu vreme calda pot declansa inflorirea timpurie a copacilor, iar eventuale temperaturi sub 0 grade Celsius, dar si ploi reci, ninsori sau lapovite ar fi un real dezastru.Saptamana viitoare, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestui interval la nivelul intregii tari.Regimul pluviometric va fi deficitar in regiunile extracarpatice si la munte si local excedentar in nordul extrem al tarii. In rest, cantitatile de precipitatii vor fi in general apropiate de cele normale pentru aceasta perioada.In saptamana 11 – 18 martie, temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta saptamana, la nivelul intregii tari. Cantitatile de precipitatii estimate a se inregistra in acest interval vor fi usor excedentare in cea mai mare parte a tarii.In saptamana 18 – 25 martie 2019, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei saptamani, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric va fi usor deficitar in regiunile centrale, vestice si nord-vestice, iar in rest va fi apropiat de cel normal pentru aceasta perioada.In utlima saptamana din martie, mediile valorilor termice vor fi usor mai ridicate decat cele normale pentru acest interval in cea mai mare parte a tarii.