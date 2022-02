Vremea se schimba radical! Temperaturile cresc enorm in urmatoarele zile!

Vremea se schimba radical in urmatoarele zile! Meteorologii vin cu vesti foarte bune! Astfel, saptamana viitoare se vor inregistra maxime de pana la 18 grade Celsius in unele regiuni din tara. Directorul ANM, Elena Mateescu, a anuntat cum va fi vremea in perioada urmatoare.„Cu precădere în regiunile extracarpatice, acolo unde în următoarea săptămână şi chiar şi la începutul săptămânii viitoare, cel puţin până în jurul datei de 23 februarie valorile temperaturilor vor putea urca până la 15 grade celsius, în special în partea de vest, sud, sud-est şi chiar şi est a ţării.Vorbim de temperaturi peste cele normale perioadei în care ne aflăm.Pe parcursul zilei de joi intensificările de vânt care vor avea viteze la rafale de peste 100-120 km/h la altitudini mari, acolo unde zăpada va fi puternic viscolită şi vizibilitatea redusă.În restul zonelor mai joase de relief vorbim de viteze 45-55 km/h izolat chiar peste 60 km/h.În partea de vest, centru şi nord a ţării vorbim pe parcursul zilei de joi de precipitații predominant sub formă de ploaie, iar noaptea în Maramureș, Transilvania şi Moldova este posibil să consemnăm şi lapoviță şi ninsoare.Cert este că la munte, în special joi vorbim de precipitații sub formă de ninsori asociate şi cu intensificări puternice ale vântului. Din nou de interes va fi regimul de temperaturi care caracterizează mai degrabă o vreme de primăvară", a explicat Elena Mateescu, directorul ANM.