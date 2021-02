Vulcanul Etna a erupt. Sicilia a fost acoperita de cenusa

Un incendiu puternic a izbucnit la Politehnica Bucuresti, marti. Pompierii intervin in forta pentru a stinge focul. Sunt degajari mari de fum din cladirea Rectoratului, fara a se vedea flacara.ISU Bucuresti-Ilfov intervine, marti, la un incendiu izbucnit la Politehnica Bucuresti. Au fost

Veste proasta pentru persoanele care au centrale termice de apartament. Proiectele de instalatii de gaze pentru centrale termice cu cosuri individuale, in apartamente, nu vor mai fi avizate de verificatorii de proiecte pentru a fi montate, scrie Asociatia Energia Inteligenta, potrivit

Autoritatile sanitare au inceput luni, 15 februarie, imunizarea cu vaccinul produs de compania farmaceutica AstraZeneca. In tara au fost deschise 180 de centre unde vaccinarea se face exclusiv cu vaccinul AstraZeneca. Vaccinul are o eficacitate de peste 76% si se administreaza persoanelor sub 55 de