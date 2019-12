WhatsApp introduce 7 functii noi

Aceasta functie va permite utilizatorilor sa deschida legaturi partajate in chat in cea mai mare siguranta, fara a parasi mediul aplicatiei.Cautarea avansata va permite utilizatorilor sa isi gaseasca mai usor mesajele sau fotografiile importante, fara a parasi aplicatia. Pentru a pune in aplicare aceasta functie a fost corelata cu alte servicii, precum Google Images si se va incorpora un sistem de urmarire pentru a facilita gasirea tuturor tipurilor de fisiere multimedia. Totodata, aplicatia va include si un istorc cu cele mai recente cautari facute de utilizator.Incepand cu anul 2020, utilizatorii vor putea sa raspunda la mesajele audio fara sa intre in aplicatie, la fel cum se intampla si cu mesajele scrise in acest momemt.Aceasta functie le va da posibilitatea utilizatorilor sa genereze un cod QR pentru a putea adauga noi contacte doar prin citirea acestui cod.Incepand cu anul 2020, WhatsApp va introduce modul intunecat, care are ca scop economisirea bateriei, dar si utilizarea mai facila a aplicatiei pe timp de noapte. Dark Mode este deja disponibil pe Instagram.Aceasta functie va sterge automat mesajele importante, pe care nu doriti sa pastrati, deoarece contin informatii sensibile. Utilizatorii vor putea configura functia de autodistrugere la o ora, o luna sau un an.Aceasta este o altă funcționalitate copiată direct de pe Instagram. Mai exact, WhatsApp va încorpora un efect Boomerang fotografiilor dvs. care vă va permite să redați videoclipuri scurte într-o buclă și redarea imaginilor în format GIF.