Whatsapp lanseaza o noua optiune: Cum poti ascunde conversatiile

În cazul Android, trebuie sa apesi lung pe conversatia pe care doresti sa o ascunzi si in partea de sus a ecranului iti va aparea simbolul unui folder cu o sageata in interior. Trebuie sa faci click pe acesta si conversatia nu va mai fi vizibila in acea lista si va aparea in folderul arhive.In cazul iOS trebuie sa alegi o conversatie sa glisezi cu degetul de la dreapta la stanga. Va aparea pictograma pentru arhivare si va trebui sa faci click pe aceasta pentru a ascunde discutia. Totusi, trebuie sa stii ca in momentul in care vei primi un nou mesaj de la acea persoana, ca aparea din nou in lista generala.Apasa si mentine apasat mesajul pe care l-ai trimis pe grup si iti va aparea un meniu in partea de sus a ecranului. Trebuie sa selectezi litera I pentru informatii si astfel iti va aparea lista cu cine a primit mesajul tau si cine l-a citit. Daca vei apasa pe fiecare nume, vei vedea cu exactitate la ce ora a primit contactul mesajul si daca l-a citit.