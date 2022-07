Zeci de nuntasi au ajuns la spital, inclusiv mireasa. Au facut toxiinfectie alimentara

Un roman s-a ales cu 220 de amenzi in doar cateva minute, dupa ce a fost oprit in trafic de Poliția Locală din Florența, regiunea Toscana. Agentii de politie au observat in trafic un autoturism Renault Megane, intr-o stare foarte proasta, care avea legata deasupra o saltea. Initial,

Idila dintre un preot din Iasi si o enoriasa a devenit cunoscuta in intreaga tara dupa ce sotul tinerei a aflat ca aceasta are o aventura. Imediat ca sotia lui are o relatie cu preotul, sotul incornorat si-a batut sotia pana aceasta i-a recunoscut tot ce facea cu preotul. Preotul, in varsta