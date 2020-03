Zero cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus in China

Expertii spun insa ca pericolul nu a trecut insa in China si ca este nevoie de 14 zile consecutive in care sa nu se inregistreze nicio infectie noua inainte de a considera ca epidemia s-a sfarsit cu adevarat. Ramane de vazut daca virusul nu cumva reapare odata cu reluarea vietii obișnuite și ridicarea restrictiilor de circulatie, noteaza New York Times.In Europa insa pandemia de coronavirus este in plina desfasurare. Italia este epicentrul dezastrului. Miercuri, 18 martie, Italia a inregistrat cea mai neagra zi de la debutul epidemiei de coronavirus: 467 de decese in doar 24 de ore, varf pe care nici China nu l-a atins cand era in varful epidemiei. Italia este urmata de Spania cu 105 noi decese (in total 638) și 14.769 de cazuri de contaminare in total. Franta a inregistrat și ea 89 de noi decese (264 in total la 9.134 de cazuri de imbolnaviri), in timp ce Germania este un caz aparte: cu 12.327 de cazuri de imbolnavire, cel mai mare numar din Europa dupa Italia și Spania, a inregistrat pana acum 28 de decese, dintre care doua in ultimele 24 de ore.In intreaga lume, pana acum sunt peste 219.000 de oameni care s-au infectat cu noul coronavirus, aparut in China. Bilantul deceselor s-a accelerat, indreptandu-se spre 9.000 de morti, cu aproape 1.000 mai multi decat in urma cu 24 de ore.