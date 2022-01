Zilele in care nu este bine sa speli dupa Boboteaza. Anuntul facut chiar de IPS Teodosie

Înalt Prea Sfinţitul Teodosie a facut cateva precizari despre ce nu ar trebui sa faca femeile in perioada neputintei lunare, dar si care sunt zilele dupa Boboteaza in care nu este bine sa speli.IPS Teodise a declarat ca în perioada “neputinţei lunare”, femeia nu poate lua nici Aghiasmă, nici anafură, menţionând că poate lua apa sfinţită trei zile după această perioadă.“În perioada neputinţei femeii nu poate lua nici Aghiasmă, nici anafură, nici măcar Aghiasmă Mică, darămite Aghiasmă Mare. Dar dacă are perioada în timpul sărbătorii Bobotezei, coincide cu cele opt zile, ea nu poate lua Aghiasmă. Trebuie să compensăm, Dumnezeu întotdeauna compensează, se ia trei zile după această perioadă, Aghiasmă Mare, pentru că în perioada aceasta s-a rugat, poate a venit şi la Biserică, că nu e interzis femeilor care au neputinţa aceasta firească lunară să vină la biserică, să nu meargă spre altar, să nu sărute Sfintele icoane, să nu ia Aghiasmă şi anafură.Dar la biserică poţi să vii, că nu este interzis să te rogi”, a transmis ÎPS Teodosie, la Radio Dobrogea.In ceea ce priveste zilele in care credinciosii nu ar trebui sa spele dupa Boboteaza, IPS Teodosie a mentionat ca ar trebui sa amanam aceasta treaba casnica pana dupa data de 14 ianuarie.“Cât ţine praznicul Bobotezei, de pe 5 până pe 14 ianuarie, nu este interzis să ne spălăm noi ca oameni, putem să amânăm spălarea rufelor din această decenţă, sfială şi respect faţă de apa sfinţită. Să nu spălăm rufele murdare în timpul praznicului Bobotezei. Aşa este şi după canoane”, a afirmat Arhiepiscopul Tomisului.