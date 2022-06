3 carti de la BOOKZONE care iti poarta gandul la vacanta de vara

Te pregătești pentru vacanța de vară? Nu uita să adaugi în bagaj și o carte. Concediul este momentul ideal pentru relaxare și pentru a te bucura măcar de o carte, dacă în restul timpului îți este mai dificil să citești. În continuare, îți recomandăm 3 cărți ideale pentru vacanța de vară.este prima carte pe care ți-o recomandăm astăzi. Un roman excepțional, scris de către Elena Armas și pe care cu siguranță îl vei îndrăgi și îl vei citi pe nerăsuflate în vacanța de vara aceasta. Povestea este una deosebită: Catalina Martin, protagonista acestei cărți are nevoie de un partener pentru a participa la nunta surorii sale. Și-a mințit toată familia că are un iubit american, iar acum ar trebui să îl prezinte tuturor. Presiunea este și mai mare, având în vedere că fostul ei iubit și logodnica acestuia vor participa la nuntă și s-au dovedit curioși în a-l cunoaște pe alesul inimii Catalinei. Tânără are mai puțin de o lună la dispoziție să găsească un bărbat care să accepte să zboare din New York în Spania și, mai mult, să joace rolul de iubit. Singura soluție vine din partea unui coleg chipeș, dar arogant. Deși în primă fază îl refuză, Catalina își dă seama că nu are altă soluție și este nevoită să accepte compromisul, iar Aaron nu mai pare atât de nesuferit. Va reuși să își convingă familia că este cu adevărat îndrăgostită?, de Angie Hockman este o poveste de dragoste modernă, pe care nu trebuie să o ratezi vara aceasta. A fost desemnată cea mai bună poveste de dragoste a anului 2021, de către Goodreads, PopSugar, Marie Claire și altele. Protagonista, Henley Evans este o tânără care în permanență face sacrificii: este foarte ocupată lucrând într-o agenție de turism, având cursuri la master și puținul timp liber și-l petrece alături de familie, prieteni sau rezolvând diverse treburi. Sacrificiile ei dau roade în momentul în care este propusă spre promovare. Numai că, nu este singura: colegul său Graeme candidează pentru același post și, deși nu s-au întâlnit niciodată, zilnic au confruntări telefonice sau prin email. Pentru a crește numărul de rezervări de la agenție, șeful lor le propune să meargă într-o croazieră în Insulele Galapagos pentru a câștiga un proiect. Cei doi se întâlnesc în sfârșit, iar Henley își dă seama că limita dintre ură și iubire este foarte subțire.Ultima carte pe care ți-o recomandăm astăzi este, de Ariana Godoy. Cartea a fost ecranizată pe Netflix, însă cu toate acestea îți recomandăm să o citești înainte de a vedea filmul. Raquel este o tânără care s-a îndrăgostit de vecinul ei, Ares. Îl privește zilnic de la fereastră, dar niciodată nu își vorbesc. Totul se schimbă când se întâlnesc întâmplător în diverse locații, iar Ares își dă seama că Raquel nu este așa cum și-a imaginat.Dacă ți-a plăcut vreuna dintre aceste cărți, le poți comanda de la BOOKZONE!Sursa foto: https://unsplash.com/photos/3w1XBUGj4ds