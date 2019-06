5 carti pentru care sa iti faci timp de lectura vara aceasta

Potrivit studiului Barometrul Cultural Romanesc realizat in aceasta primavara de INSCOP, doar 44,3% dintre romanii cu varsta peste 18 ani au citit o carte in ultimele 12 luni. Vacantele de vara, dar si zilele lungi aduc cu ele mai mult timp pentru citit, iar pentru cei care au nevoie de inspiratie cand isi fac lista de lectura, Libris.ro face anual topul recomandarilor de carte.Selectia Libris.ro din acest sezon cuprinde atat noutati, cat si carti care se bucura de popularitate, care au devenit deja virale in social media si pe care cei care iubesc lectura nu le pot rata. Volume precum Povestea Mea (Michelle Obama), Sapiens –Scurta Istorie a Omenirii (Yuval Noah Harari), Hotul de Carti (Markus Zusak) sau De vorba cu mine insumi (Prentice Mulford) se mentin in top inca de la lansare si raman o recomandare fireasca pentru cei care nu le-au parcus deja. Mai mult, recomandarile echipei Libris.ro pentru cititorii aflati in cautarea unor lecturi fascinante de vara includ volume semnate de autori celebri, dar si debuturi cu o forta impresionanta.Orasul Fetelor –Elisabeth GilbertDe la autoarea romanului Mananca, Roaga-te, Iubeste, volumul Orasul Fetelor este o noua poveste de dragoste, plasata in lumea controversata a teatrului american din anii ‘40. Cititorii sunt purtati intr-un univers cu personaje carismatice si neconventionale de catre Vivian Morris, pesonajul central.Ceva in apa - Catherine SteadmanRomanul de debut al actritei Catherine Steadman este un thriller psihologic care a cucerit lumea, dupa ce cartea a fost selectata in clubul de lectura al actritei Reese Whiterspoon. Drepturile de televiziune au fost deja achizitionate, iar romanul promite un succes de talia Fata disparuta (Gillian Flynn).Arta Subtila a Nepasarii – Mark MansonCu peste 1 milion de exemplare vandute, volumul este un ghid pentru fericire si o viata mai buna. Autorul propune o alternativa la solutia “gandirii pozitive”: asumarea si depasirea limitelor si obstacolelor.Podul de lut –Markus ZusakNoul volum emotionant de la autorul romanului Hotul de carti, este un roman despre pierdere, suferinta si impacare. Foc si sange –R.R. MartinIubitorii genului fantastic si ai seriei care a stat la baza serialului –fenomen Urzeala Tronului vor fi incantati sa redescopere lumea condusa de Casa Targaryen, cu sute de ani inaintea actiunii din celelalte romane ale lui Martin.Printre cartile verii anului 2019 se mai afla, potrivit Libris.ro, si romanele Ugly Love (Colleen Hoover), Serotonina (Michel Houellebecq), Vantul prin gaura cheii (Stephen King), Femei care iubesc prea mult (Robin Norwood) si Masinarii ca mine (Ian McEwan)