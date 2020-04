7 carti pe care sa le citesti cand trebuie sa stai acasa

Cartea BeBranded este un ghid complet si complex de branding personal care, prin prisma exercitiilor practice, a explicatiilor si a propriei povesti a autoarei, inspira la a descoperi autenticul valorilor si misiunii noastre personale, a le da viata si a le imbraca in „vesmintele" potrivite si apoi a le comunica pline de entuziasm si bucurie.Intr-un satuc neinsemnat, din vara, de cand macii au inflorit, se petrec lucruri ingrozitoare. Toamna s-a lasat peste Iernati, e deja noiembrie, iar satenii trebuie sa tina piept tuturor relelor care se abat peste ei, tuturor necazurilor care par sa nu se mai sfarseasca... El, tanarul Mircea Z., vaduv din iunie, de cand Ea si-a luat zilele subit, are de dus o viata pe care de-abia si-o mai poate inchipui. Dar cum o sa traiasca cand soarta i se opune cu atata indarjire? Se va hrani la nesfarsit din vise tulburi si dulci, ca sa nu piara...? Ce te faci cand ramai singur si peste tine sunt azvarlite atatea blesteme? Pierderea fiintei iubite, molimi si moarte, animale cazute in chin, ciori insetate de sange, nebunie, intuneric, vise, maci si mult sange ‒ pe toate le vei regasi in romanulZiua in care Dumnezeu a fost prin oras - Adrian Petru StepanUn tanar procuror rememoreaza insangeratul 17 decembrie 1989. In acea zi, copil fiind, pornise prin Timisoara asediata sa isi salveze tatal arestat de militie fiindca ii gasisera in sacosa dulciurile trimise pentru Craciun de fratele sau fugit in Franta. O poveste formidabila in care cenusiul ultimului decembrie comunist se risipeste, iar copilul, alaturi de jucaria sa, o Skoda veche, traiesc o aventura spusa cu sufletul la gura, in stilul cu care autorul ne-a obisnuit deja in. O metafora despre copilarie, dragoste, speranta si libertate, dar, mai ales, despre lupta de a nu le pierde odata cu varsta.De ce sa porti lenjerie intima? Pe de o parte, persoanele singure marturisesc ca nu isi bat capul cu lenjeria intima, pentru ca nu exista o persoana speciala in viata lor pe care sa o impresioneze. Pe de alta parte, persoanele aflate intr-o relatie considera ca nu este nevoie sa se mai deranjeze cu acest lucru, deoarece „au trecut” de acel stadiu al relatiei. Apoi, mai exista si persoanele care considera ca, data fiind silueta lor, nu merita sa poarte lenjerie draguta. Serios? Indiferent ca esti singura sau nu, ca esti voluptoasa sau miniona, n-ar trebui sa-ti ascunzi niciodata senzualitatea. Lenjeria reprezinta o oportunitate!Jocul vietii si cum sa-l joci - Florence Scovel ShinnExista oameni care stiu sa daruiasca cu generozitate, dar nu stiu sa primeasca. Ei refuza darurile din orgoliu sau din alte ratiuni negative, barandu-si drumurile in felul acesta. De aceea se si gasesc invariabil cu putin sau cu nimic. De exemplu, o persoana care a refuzat un cadou oferit cu generozitate a pierdut tot ce avea intr-un timp scurt. Trebuie sa primesti cu bucurie painea care ti se intoarce tie peste ape,(primitul).Buna, ce faci? - Olguta ButaAm devenit copilul gandurilor pozitive, iar asta s-a intamplat dupa ce mi-am scaldat fiinta intr-un amalgam de stari... Le vei gasi cu fiecare pagina data, inradacinate in pasiunea si setea pentru libertate... Suntem dependenti de oameni, ne pierdem prin ei sau pentru ei, dar seara, cand luminile se sting, fiecare planeteaza prin liniste si singuratate lumea lui... Unii sunt purtati in bratele fricii, altii se zbat si pasesc cu o dorinta uriasa spre lumina! Regasirea, acceptarea si iubirea de sine sunt drumurile catre liniste si libertate! - sunt cuvintele autoarei care te invita la lectura.Povesti terapeutice pentru copii mici si mari - Cristina-Angela Tohanean, Mirela Tiganas„A fost odata ca niciodata...” sunt cuvintele care ne introduc intr-o lume magica, o lume a copilariei, in care totul este posibil, in care nu exista bariere, in care limitele lumii „reale" se spulbera, pur si simplu. Povestile se adreseaza tuturor copiilor... mici si mari, copiilor nostri, dar si copiilor din noi. Ele au fost valorificate in terapie, astfel ca povestile terapeutice sunt un „altfel" de povesti. Valorifica particularitatile de varsta, gandirea magica a copiilor si, de aceea, se adreseaza la fel de bine tuturor copiilor. Fiecare adult pastreaza, insa, un strop de gandire magica si, la fel de bine, unele dintre aceste povesti ar putea veni in intampinarea copilului care exista in fiecare adult, copil dispus sa desluseasca talcul ascuns al povestilor la orice varsta.Foto: Pexels.com