Cea mai asteptata carte a anului, in sfarsit lansata de Irina Binder

Irina Binder este cel mai bine vandut autor roman al ultimilor ani, datorita seriei “Fluturi” si volumului “Insomnii”, fiecare dintre ele fiind bestseller. Cartea “Fluturi 3”, lansata in 2016, a vandut pe Libris.ro peste 10.000 exemplare in primele 24 ore de la deschiderea precomenzilor. “Mult asteptat de fanii Irinei Binder, romanul “Strainul de langa mine” va deveni cu siguranta bestseller pe Libris.ro. Cartile Irinei sunt foarte bine primite de publicul Libris.ro, se plaseaza permanent in top vanzari, chiar si dupa multi ani de la lansare. Cu siguranta noul volum nu va face exceptie si va inregistra comenzi record, mai ales ca avem si carti cu autograf si dedicatii in exclusivitate si este disponibil in premiera la noi” –Laura Teposu, Fondator si Director Dezvoltare Libris.ro.Noul roman are ca eroine trei prietene, “de varste diferite, cu povesti diferite, demente, dar reale suta la suta”.