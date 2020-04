Creativitate pe pandemie: cum sa scrii o carte in 23 de pasi simpli

De 25 de ani, pe 23 aprilie se sarbatoreste Ziua Internationala a Cartii, iar cu aceasta ocazie Editura Didactica Publishing House vine in ajutorul celor care doresc sa-si scrie propriul volum cu un ghid in 23 de pasi.Scriitori celebri considerau ca reteta succesului unui autor vine din exercitiul scrisului. Astfel, Anthony Burgess a scris zilnic, timp de 30 de ani, cate 2.000 de cuvinte. Scria la mai multe carti simultan, iar in unele seri se relaxa compunand muzica. La polul opus se afla cunoscutul John Le Carre care scria fara niciun plan, preferand sa-si contureze mai intai personajele, apoi lasand totul la voia inspiratiei. Alti autori, precum Allan Bennet, se inspirau din ce auzeau in jurul lor, notand conversatii auzite pe strada sau in autobuz, in timp ce scrierile lui Charlote Bronte poarta amprenta tragediilor personale. Dan Brown s-a bazat pe actiune pentru a tine cititorul conectat, in timp ce Agatha Christie pe dinamismul dialogurilor.Indiferent de ce stil, tehnica sau tactica au aplicat, toti autorii au un lucru in comun: au inceput sa scrie. Contextul actual imprevizibil si distantarea sociala pot oferi cadrul perfect pentru cei care doresc sa scrie o carte. Iar noi le oferim un punct de plecare, de Ziua Cartii, cu un mic ghid inspirat de marii autori ai lumii, a precizat Florentina Ion, fondator al Editurii.