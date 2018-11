De ce este important sa citesti constant carti care iti hranesc sufletul

Cand ai citit ultima data o carte care sa-ti bucure sufletul? Obiceiurile tale de a citi zilnic se invart in jurul statusurilor de pe Facebook sau Instagram ori retetele de preparare a mancarii pentru cina?Daca esti unul/una dintre cei multi care nu citesc in mod regulat carti care ajuta la dezvoltarea personala, atunci ratezi o etapa importanta din cresterea ta. Cititul zilnic dintr-o carte iti aduce foarte multe beneficii, printre care:. Creierul trebuie antrenat si folosit la fel ca orice alt muschi din corp. Chiar daca puterea lui nu este fizica si usor masurabila, un creier puternic si sanatos are un mare impact asupra calitati vietii pe care o traim.Alege dinEuSunt (libraria sufletului) o categorie care-ti place acum si incepe sa citesti zilnic, chiar si cateva pagini, pentru a mentine creierul activ, sanatos si deschis spre noutati.. Tot ceea ce citesti se cumuleaza in creier sub forma de informatii la care poti apela atunci cand este nevoie. Cu cat stii mai multe despre tine si despre lumea in care traiesti, cu atat esti mai bine echipat(a) sa faci fata provocarilor vietii.In plus, daca te vei afla vreodata in circumstante grele, adu-ti aminte ca nimeni nu-ti poate lua cunostintele, chiar daca-ti pierzi locul de munca, banii, lucrurile de valoare sau o parte din sanatate.. Alaturi de relaxarea care acompaniaza cititul unei carti, cartile de dezvoltare personala aduc mult calm si liniste interioara., in mod special, scad presiunea arteriala si calmeaza, iar cartile de dezvoltare personala ii ajuta foarte mult pe cei care sufera de boli mentale usoare si anumite tulburari de dispozitie.. Acest aspect este foarte important, mai ales in vremurile noastre in care atentia ne este atrasa in mii de directii simultan si suntem maiestri in a face mai multe lucruri deodata. Acest gen de comportament in care ne impartim atentia intre mai multe activitati creste nivelul de stres si scade productivitatea.Cand citesti o carte de dezvoltare personala, toata atentia iti este captivata de poveste si de rezonanta lor in tine - restul lumii dispare pentru tine si te poti cufunda in fiecare detaliu fin pe care il absorbi, te pune pe ganduri si il lasi sa te transforme putin.Renunta la ecranul telefonului care este mereu la indemana si incearca sa citesti dimineata inainte de a incepe munca; vei fi surprins(a) cat de concentrat(a) te vei simti cand ajungi la birou.. Cand citesti un roman, trebuie sa-ti aduci aminte de personaje, povestile din spatele lor, intrigile si nuantele care compun tabloul complex al romanului. Un roman este ca o realitate paralela ce contine multe detalii pe care sa ti le amintesti pentru a intelege povestea; creierul este un organ minunat care isi aminteste aceste lucruri cu usurinta.Fara ca noi sa fim constienti de asta, fiecare amintire noua creata da nastere unor noi sinapse si le intareste pe cele existente. Acestea pun baza memoriei imediate dar si determina starii sufletesti.Alegeti din titlurile cu care sa incepi acest nou capitol din viata ta in care cartile sunt prietenul tau cel mai bun.