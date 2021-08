Recomandari de lectura de la doua edituri de renume din Romania

Uneori, poate fi foarte dificil să alegi următoarea carte pe care s-o citești. Când ai la dispoziție atâtea cărți din care poți selecta, îți pare greu să te decizi asupra uneia singure, drept urmare, îți venim în ajutor cu recomandări de lectură de la două dintre cele mai mari edituri din România.Editura Polirom a fost înființată în februarie 1995 și are sediul în orașul Iași. Primul titlu publicat la Polirom a fostal autorului Adriano Marino. În prezent, Polirom este una dintre cele mai mari edituri din România, care publică atât opere din literatura clasică, dar și din cea contemporană, cât și cărți de specialitate din diverse domenii.Dacă dorești să citești mai multe titluri din oferta Polirom, îți prezentăm două cărți publicate la această editură, de a căror lectură să te poți bucura luna aceasta.Titlul a fost publicat în anul 2014 și a fost tradus de Mihaela Negrilă, făcând parte din colecția Polirom Top 10+. Cartea spune povestea emoționantă a personajului principal, Antonia, și descrie cu măiestrie peisajele rurale, fiind totodată o carte perfectă pentru a fi citită în vacanță. Autoarea ți-o prezintă pe Antonia din copilărie și până la maturitate, cu toate schimbările care se petrec în viața acesteia, astfel că lectura cărții este un bun exercițiu să identifici emoțiile pe care le ai în comun cu personajul.În aceeași colecție au mai apărut titluri precum: Anna Karenina, Război și pace, Ferma animalelor etc. Din colecția Polirom Top 10+ fac parte peste 500 de titluri din literatura străină cât și din literatura română, incluzând cei mai cunoscuți autori. Dacă dorești să afli secretele antreprenoriatului în domeniul muzicii, această carte este perfectă. Autorul, fondatorul trupei Hi-Q, îți va prezenta în acest volum poveștile unor mari cântăreți români și îți va pune la dispoziție 100 de idei pe care le poți aplica pentru a avea succes antreprenorial în orice domeniu, nu doar în muzică. Este prima carte despre industria muzicală publicată de Editura Polirom, care îți dezvăluie atât secretele artiștilor români cu care autorul a colaborat, cât și informații din viața lor personală, ori căile prin care aceștia au devenit oameni de succes în străinătate și în țară. Este o carte potrivită, din care te poți inspira atunci când vrei să începi un proiect nou.O editura cu renume pe piața de carte din România, Humanitas s-a bucurat de un adevărat succes încă de la înființarea ei, în anul 1990, pe 1 februarie, prin publicarea mai multor titluri interzise de regimul comunist. Ministrul Culturii de atunci, Andrei Pleșu, a ordonat înființarea acestei edituri pe scheletul mai vechii Edituri Politice, iar la conducere a fost numit Gabriel Liiceanu, scriitor român și cercetător în filosofie. Încă de la început, Humanitas s-a definit ca o editură de științe umaniste, însă, în prezent profilul editorial s-a lărgit și sub marca ei întâlnim și literatură sau alte domenii de specialitate. Printre primele opere publicate imediat după căderea comunismului, amintim lucrări ale unor mari personalități, precum: Emil Cioran, Eugene Ionesco, Mircea Eliade, Virgil Ierunca.Îți recomandăm următoarele opere publicate de editura Humanitas:O carte ce a fost tradusă în peste 30 de limbi,te va cuceri prin prezentarea unei călătorii în întreaga lume, ce reprezintă o autobiografie a autoarei, cu scopul de a se descoperi pe sine. Cartea te va purta prin călătoria autoarei și vei descoperi astfel nu numai arhitectura maiestuoasă a Italiei, ci și credințele prezente în Indonezia. Cartea este despre lupta interioară a unei femei rănite ce dorește să se descopere pe sine, însă ție îți va revela lumea și te va încărca cu emoții puternice, îți va prezenta zeități, precum și felurite rețete de peste tot din lume.Considerat unul dintre cei mai mari filosofi români, Gabriel Liiceanu îți va oferi prin intermediul acestei cărți o superbă lecție de conduită morală, în care te va face să conștientizezi realitatea așa cum este ea. Vei găsi în acest volum povestiri și analogii presărate cu umor, ironie și tristețe. În această carte autorul te provoacă la un proces de introspecție care să aibă ca rezultat o mai bună înțelegere a vieții pe care o trăim.Trecutul și prezentul se îmbină perfect în oferta de cărți a celor două edituri, care te îndeamnă să parcurgi sute de pagini pe nerăsuflate, te provoacă să ajungi la cea mai bună versiune a ta și să fii un exemplu pentru tine, în primul rând, însă cel mai important, îți oferă acces la cultură. Întrucât multe dintre titlurile publicate la aceste două edituri nu s-au bucurat de o reeditare, acestea din urmă se pot găsi într-un anticariat , la prețuri foarte avantajoase.