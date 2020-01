Se apropie sarbatorile de iarna! Tu ce carti romantice citesti de Craciun?

Sarbatorile de iarna sunt o scuza pentru a putea sa faci tot ceea ce iti doresti, fara restrictii. Poti sa calatoresti, sa mananci dulciuri pana la epuizare si sa pierzi noptile cu o carte buna si o cana cu vin fiert alaturi. Aceasta perioada pare ca uneste oamenii si deschide inimile, asa ca, ce moment mai bun in care sa incerci catevasa fie, daca nu acum?Cartile triste si cu povesti incalcite au, de asemenea, locul lor in lume, iar in biblioteca ta ar trebui sa existe destul loc pentru toate tipurile de lecturi. Cartile romantice sunt scrise pentru a te bucura de ele.Acesta este un gen de povesti scris pentru toata lumea, intrucat o carte in care sunt prezentate parti amuzante, de neinteles, suparatoare, induiosatoare si, totodata, relaxante, este pentru oricine. Vrei sa citesti cateva carti romantice in aceasta vacanta, insa nu ai nicio idee? Iata cateva ponturi!Cu ce carte crezi ca ai putea incepe vacanta de iarna, daca nu cu una de Craciun? Si pentru ca totul este decorat in aceasta perioada cu luminite si beteala, probabil ca iti vei dori ca si povestea pe care o citesti sa fie la fel.Pana la urma, iubirea pare si mai frumoasa atunci cand esti fericit, iar dragostea care va prinde radacini intre Oliver si Noelle te va face sa crezi in magia Craciunului mai mult decat ai facut-o pana acum. Ia-ti alaturi o ciocolata calda si cateva felii din cozonacul delicios cu nuca si incearca una dintre cele mai adorabile carti romantice de iarna.Probabil titlul acestei carti romantice iti este cunoscut, intrucat aceasta se afla la baza unui film ce s-a bucurat de un succes fantastic. Oare ce se intampla atunci cand doi oameni din doua lumi total diferite se intalnesc? Ies scantei sau fluturi colorati?Un fel de Romeo si Julieta ai zilelor noastre, Step si Babi te vor fascina cu o poveste de iubire frumoasa, dar care este inconjurata de multe incertitudini si controverse. Daca vrei sa ai parte de o lectura palpitanta, care sa iti mentina in mod constant interesul la cote maxime, ,,Trei metri deasupra cerului” este una dintre cartile romantice perfecte pentru tine.Desigur, povestile contemporane par mai aproape de intelegerea oricui, dar totul va capata si mai mult sens atunci cand doua timpuri sunt reunite in aceeasi carte. O dragoste in plin razboi mondial, sfasiata de plecarea sotului ei pe front, care va transforma viata lui Sophie intr-o serie de riscuri si incercari.Aproape un secol mai tarziu, portretul lui Sophie va ajunge in bratele lui Liv, a carei lume va fi zdruncinata atunci cand va intelege adevarata valoare a picturii. Aceasta poveste face parte din acele carti romantice irezistibile, dulci-amarui, de care nu te poti desparti usor. ,,Fata pe care ai lasat-o in urma” este un contrast intre doua perioade despartite de un secol, dar unite prin existenta a doua povesti a unor femei hotarate sa lupte pentru dragoste.