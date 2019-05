Visator, calator sau explorator? Tu ce fel de cititor esti?

In cei 10 ani de activitate in retailul online de carte, Libris.ro a expediat peste 2.3 milioane de comenzi, catre 1.25 milioane de clienti unici din tara, dar si din destinatii indepartate precum Haiti, Hong Kong, Ethiopia, Oman sau Nepal. Cele mai multe comenzi au fost expediate catre Bucuresti (peste 720.000), in top 5 urmand orasele Brasov (180.000), Cluj Napoca (130.000), Timisoara (103.000) si Iasi (87.000).Primul client care a plasat o comanda pe Libris.ro este din Suceava si este inca un client activ, cu comenzi plasate recent. La prima comanda a comandat Principiile Si Managementul Achizitiilor (Peter Bailey, David Farmer) si Abc-ul Relaxarii. Astazi, cei mai multi cumparatori (60%) au varsta cuprinsa intre 22 si 45 de ani, ceea ce explica si orientarea comenzilor spre dispozitivele mobile. Traficul inregistrat in 2018 pe mobile a depasit 60% (in timp ce traficul de pe desktop a fost de 36%).Categoriile cele mai cautate au ramas aceleasi de-a lungul timpului, respectiv Beletristica, Dezvoltare Personala si Carti pentru copii. Este din ce in ce mai vizibila si imbucuratoare dinamica din categoria cartilor pentru copii, unde am inregistrat o crestere constanta atat in numarul comenzilor, cat si in valoarea acestora, semn ca parintii incurajeaza tot mai mult lectura – spune Laura Teposu, co-fondator al librariei online.