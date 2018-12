Primaria Capitalei organizeaza "Revelionul Centenar" in Piata Constitutiei

Pe scena instalată în Piaţa Constituţiei vor canta Delia, Carla’s Dreams, Smiley, The Motans, Antonia, Nicoleta Nucă, Mark Stan, Alex Calancea şi Lupii, Irina Rimes, Vescan, Noaptea Târziu, Dorian Popa, Vanotek & Lori vor petrece alături de public.Artiştilor români li se adaugă un invitat special, DJ-ul internaţional André Tanneberger, cunoscut cu numele de scenă ATB, care va mixa live.DJ, compozitor şi producător de muzică dance electronică, care îmbină stiluri precum trance, dance şi chill out, ATB a ocupat de-a lungul celor 20 de ani de carieră primele locuri în topurile de specialitate din străinătate.Debutul său din 1990, cu single-ul "9 PM (Till I Come)", care l-a propulsat în topul din Marea Britanie, a fost urmat de numeroase hit-uri - "Ecstasy", "Let U Go", "What About Us", "Move On", "When It Ends It Starts Again" -, îndrăgite de fani din întreaga lume.Intrarea este liberă, iar Noaptea dintre ani se va încheia cu un show de artificii.