La 35 de ani de la înființare, trupa Guns N' Roses va efectua un turneu major în Mexic, America de Sud și Centrală, Caraibe, Europa și America de Nord.Guns N' Roses este o trupă cu un trecut fantastic, iar melodiile ei au stat luni întregi pe locul 1 în topuri, au fost și pe coloana sonoră a multor filme și există chiar și un joc video Guns N'Roses, extrem de popular. Este vorba despre slotul produs în 2016 de NetEnt, unul dintre cei mai apreciați provideri de conținut premium pentru cazino online Faima de care s-a bucurat trupa continuă astfel și la 35 de ani de la înființare, iar mega-turneul din 2020 este așteptat cu sufletul la gură de fani. Guns N' Roses vor avea și invitați speciali în turneul programat în acest an, formația The Smashing Pumpkins, care va concerta în deschidere în Philadelphia, Detroit, Toronto, Washington, East Rutherford și Boston.Sâmbătă, 14 martie: Vive Latino Festival (Mexico City, Mexic)Miercuri, 18 martie: Estadio Ricardo Saprissa Ayma (San Jose, Costa Rica)Sâmbătă, 21 martie: Estadio Olimpico Atahualpa (Quito, Ecuador)Marți, 24 martie: Estadio Universidad San Marcos (Lima, Peru)Vineri, 27 martie: Lollapalooza (Santiago, Chile)Duminică, 29 martie: Lollapalooza (Buenos Aires, Argentina)Vineri, 3 aprilie: Lollapalooza (Sao Paolo, Brazilia)Duminică, 5 aprilie: Estereo Picnic (Bogota, Columbia)Miercuri, 8 aprilie: Estadio Cermentos PRogreso (Guatemala City, Guatemala)Sâmbătă, 11 aprilie: Hard Rock Hotel and Casino (Punta Cana, Republica Dominicană)Miercuri, 20 mai: Passeio Martimo de Alges (Lisabona, Portugalia)Sâmbătă, 23 mai: Estadio Benito Villamarin (Sevilla, Spania)Marți, 26 mai: Olympiastadion (Munchen, Germania)Vineri, 29 mai: Tottenham Hotspur Stadium (Londra, Marea Britanie)Sâmbătă, 30 mai: Tottenham Hotspur Stadium (Londra, Marea Britanie)Marți, 2 iunie: Volksparkstadion (Hamburg, Germania)Sâmbătă, 6 iunie: Sweden Rock Festival (Solvsborg, Suedia)Marți, 9 iunie: Ernst Happel Stadium (Viena, Austria)Vineri, 12 iunie: Firenze Rocks (Florența, Italia)Duminică, 14 iunie: Stade de Suisse (Berna, Elveția)Miercuri, 17 iunie: PGE Narodowy (Varșovia, Polonia)Vineri, 19 iunie: Letnany Airport (Praga, Cehia)Duminică, 21 iunie: Pinkpop (Landgraaf, Olanda)Joi, 25 iunie: Glasgow Green (Glasgow, Marea Britanie - Scoția)Sâmbătă, 27 iunie: Marlay Park (Dublin, Irlanda)Sâmbătă, 4 iulie: Summerfest (Milwuakee, SUA)Miercuri, 8 iulie: Citizens Bank Park (Philadelphia, SUA)Sâmbătă, 11 iulie: Comerica Park (Detroit, SUA)Luni, 13 iulie: Rogers Centre (Toronto, Canada)Joi, 16 iulie: Nationals Park (Washington, SUA)Sâmbătă, 18 iulie: Metlife Stadium (East Rutherford, SUA)Marți, 21 iulie: Fenway Park (Boston, SUA)Vineri, 24 iulie: Target Field (Minneapolis, SUA)Duminică, 26 iulie: Wrigley Field (Chicago, SUA)Miercuri, 29 iulie: Dick's Sporting Good Park (Denver, SUA)Duminică, 2 august: T-Mobile Park (Seattle, SUA)Miercuri, 5 august: Oracle Park (San Francisco, SUA)Sâmbătă, 8 august: Sofi Stadium (Los Angeles, SUA)Miercuri, 12 august: Bobby Dodd Stadium at Historic Grant Field (Atlanta, SUA)Sâmbătă, 15 august: Raymond James Stadium (Tampa, SUA)Marți, 18 august: Globe Life Field (Arlington, SUA)Vineri, 21 august: Lucas Oil Stadium (Indianapolis, SUA)Duminică, 23 august: Fargo Dome (Fargo, SUA)Miercuri, 26 august: Grizzly Stadium (Missoula, SUA)