A aparut parfumul cu miros de pisica

Compania se numeste Demeter Fragrance Library, cu sediul in New York, iar reprezentatii acestia au incercat timp de 15 ani sa il produca, astfel incat sa fie cat mai fidel cu mirosul pisicilor. Parfumul a fost lansat recent si se numeste Kitten Furr. Inventatorii au declarat ca acest parfum este identic cu mirosul pe care il emana pisicuta la ceafa.De asemenea, au mentionat ca nicio pisicuta nu a fost ranita pe parcursul aceste 15 ani in care au facut nenumarate teste pentru a obtine aroma perfecta.