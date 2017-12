Acesta este cel mai frumos cantec de Craciun. Asculta-l! Este superb

Anul acesta oamenii de stiinta au incercat ceva nou: ei au adunat cele mai frumoase cantece de Craciun si au luat ce este mai bun de la fiecare.Cercetatorii au analizat 200 de melodii cantate in preajma CraciunuluiJoe Bennett, muzicolog si profesor la Conservatorul Boston din Berklee, a colaborat cu muzicieni si specialisti in versuri pentru a crea cel mai vestit cantec de Craciun, cel putin din punct de vedere stiintific.Bennett a inceput cu un studiu, analizand peste 200 de cantece din Marea Britanie, care au fost cantate cu o saptamana inainte de Craciun, in decembrie 2016. Din cele 200 de melodii, 78 au fost specifice Craciunului. Bennett a examinat apoi trasaturile acestor 78 de melodii, de la cuvinte si teme utilizate, pana la tempo, instrumente folosite. El a urmarit chiar utilizarea sunetului clopotului cu zurgalai.Specialistii, potrivit bustle.com, au ajuns la concluzia ca melodia „All I want for Christmas“ cantat de Mariah Carey a fost cea mai difucata, insa 10 dintre melodiile de Craciun sunt ale artistului Michael Buble.Cercetarile au mai evidentiat ca sunetul de clopotei este printre preferintele oamenilor, a fost regasit in 49% dintre cantecele studiate. Cat despre tematica preferata, aceasta este cea despre casa, despre atmosfera de sarbatoare, petreceri de sezon ,despre a fi indragostit de Craciun, despartiri, Mos Craciun, zapada, pace, teme religioase.Si la ce le-a folosit oamenilor de stiinta cercetarea aceasta? Ei bine, dupa ce au facut aceasta documentare riguroasa, a fost creata melodia perfecta pentru Craciun, cel mai vesel cantec, pentru cea mai frumoasa perioada din an.Iata varianta acestui cantec, cantata de un cor londonez, London Community Choir: