Alexandra Ungureanu si Mihai Nae fac echipa

Chiar si in perioadele extrem de aglomerate, cum este cea pe care o traverseaza in prezent, gratie lansarii celui mai nou single – „Bate Bate” alaturi de Marius Moga, artista isi gaseste timp nu numai sa-si hraneasca si sa-si scoata la plimbare patrupedele din dotare, ci chiar sa mearga la sedinte de dresaj, de data aceasta cu mezinul familiei, catelul pekinez in varsta de 10 luni, pe nume Toto.„Chiar daca e un catel foarte inteligent, am realizat ca are nevoie de educatia elementara pentru ca iesirile in parc sa fie unele placute, relaxante. De aceea am apelat la Mihai Nae, dresorul despre ale carui rezultate am auzit de la multi colegi de bransa”, spune artista. Alexandra si-a dorit ca Toto sa poata mearge la pas, sa nu manance de pe jos si sa raspunda la comenzi precum „sezi!”, „asteapta!”, „vino!” etc. Lui Mihai Nae, cel mai indragit dresor al momentului, recunoscut international pentru performantele sale in dresaj, ii revine sarcina sa faca din micul pekinez un companion adevarat, care sa faca cinste celor doi shitzu pe care Alexandra ii mai are in dotare.Dupa doar cateva sedinte de dresaj, Mihai Nae considera ca acesta raspunde foarte bine la pregatire:„In ciuda faptului ca Alexandra l-a rasfatat peste masura, Toto este un catel foarte receptiv. In numai cateva intalniri, catelul raspunde deja la comenzile elementare si paseste alaturi de stapana fara smucituri si schimbari de directie nedorite. Progresele lui evidente de la o luna la alta imi permit sa spun ca foarte curand vom putea incepe dresajul de grup, unde Toto are mari sanse sa exceleze”, isi lauda Mihai Nae „elevul”.