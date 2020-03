Bebe Sef - "Inapoi la treaba" revine la Minimax

Serialul „Bebe Sef: Cine-i sef in casa?” continua aventurile, fiind un omagiu plin de dragoste adus ideii de fraternitate. Bebe Sef ii invata pe micii telespectatori niste lectii valoroase despre ceea ce este cu adevarat important intr-o familie, iar prezentarea evenimentelor din perspectiva fratelui cel mare, aduce multa emotie povestii.Cu actiunea plasata dupa evenimentele din film, in „Bebe Sef: Inapoi la treaba” cei doi frati vor avea parte de noi provocari. O aventura nebuneasca ia nastere cand cei doi parteneri se pregatesc sa contracareze o adevarata intriga ce implica o batalie memorabila intre pisici si bebelusi, ambele tabere luptand pentru dragostea adultilor. Micii telespectatori vor fi cu totul absorbiti intr-o misiune secreta care implica giumbuslucurile spionului de elita, iar parintii vor fi miscati de eforturile echipei lui Bebe Sef de a impiedica actiunile pisicilor in a se insinua in sanul familiilor, pentru a le castiga dragostea. In primul sezon al serialului, Boss Baby mai are un adversar de temut - in persoana lui Mega Fat CEO Baby-care vrea sa il faca pe eroul nostru sa isi piarda slujba din cadrul organizatiei Baby Corp.Inspirata de cea mai bine vanduta carte de ilustratii a Marlei Frayee, aceasta comedie plina de actiune vine de la studioul filmelor ”Shrek”, ”Kung Fu Panda” si ”Madagascar”.In lungmetrajul de animatie aflam ca neobisnuitul bebelus, Bebe Sef, ajunge acasa la Tim intr-un taxi, purtand un costum si vorbind cu voce de adult. Eram induiosati de Tim pentru ca se simtea de parca parintii lui nu vor fi capabili sa-l iubeasca ca inainte de aparitia mezinului. Rivalitatea dintre cei doi frati dispare de indata ce Tim descopera ca Boss Baby este, de fapt, un spion sub acoperire aflat intr-o misiune secreta, si doar el il poate ajuta.In serial, situatiile de familie abordate vor fi intelese mai bine de copiii care au depasit perioada gradintei, insa si pentru cei mai mici exista momente frumoase – e vorba de legatura ce se creeaza intre neobisnuitul bebe si fratele sau mai mare. Cei mai mari vor intelege ca iubirea parintilor nu este limitata si ca a face echipa cu un frate sau o sora poate fi un lucru minunat si unic. Unii telespectatori vor simti ca retraiesc clipele speciale ale copilariei, iar parintii isi vor aminti momente dragi din viata alaturi de mititeii lor. Cu siguranta cei mici vor fi stimulati de mesajul pozitiv ce ii invata sa transforme intr-o poveste frumoasa orice provocare si le directioneza sentimentele spre un comportament altruist, axat pe ideea de familie si de iubire din cadrul acesteia.Minimax este primul canal educativ pentru copii din Romania, ce promoveaza un continut non-violent si initiaza proiecte care vin in sprijinul dezvoltarii copiilor. Postul se adreseaza unui target de varsta cuprins intre 2 si 12 ani. Minimax promoveaza o politica de programe diferita de celelalte posturi specializate, bazandu-se pe desene pacifiste, care au si o componenta educationala puternica.