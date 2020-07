Cum organizezi petrecerea de taiere a motului

In Romania, prima aniversare a copilului este de multe ori echivalenta cu petrecerea pentru taierea motului, daca este baiat, sau ruperea turtei, daca este fata. O traditie foarte veche, avand la baza un obicei pagan, taierea motului se practica aproape peste tot in tara si este un prilej de bucurie pentru familie.In mod concret, nasii copilului ii taie acestuia o suvita de par, prinsa cu o panglica, ce apoi este lipita de un ban din argint cu ceara de la lumanarea de botez. In unele zone, fetitelor li se rupe deasupra capului un colac din aluat de cozonac, ce este apoi impartit invitatilor. Apoi celui mic i se pune in fata o tava cu diverse obiecte simbolice, de la carti, cheile casei sau ale masinii, pix, seringa etc. Copilul este lasat sa aleaga de pe tavita trei obiecte, care ar oferi indicii despre viitorul acestuia. Ritualul taierii motului, care ar avea ca semnificatie ca il face pe cel mic curajos prin indepartarea fricii, este urmat de o petrecere la care participa familia si prietenii parintilor. Iata de ce aspecte trebuie sa tii cont daca urmeaza sa organizezi pentru copilul tau o astfel de petrecere.Pe langa cadourile pe care le va primi cel mic, de obicei, nasii si parintii isi fac daruri simbolice pentru a marca acest eveniment. Cadourile personalizate se numara printre cele mai potrivite pentru a marca o astfel de ocazie unica in viata parintilor si a nasilor. De exemplu, banutul pe care se lipeste suvita de par poate deveni unul special daca este gravat cu fotografia celui mic sau cu un mesaj care sa ii ghideze pasii in viata. De asemenea, exista modele delicate de, potrivite pentru manuta celui mic. Pe o astfel de bratara poate fi gravat numele lui sau cateva cuvinte cu o anumita semnificatie. Iar aceste bijuterii gravate pot fi nistespeciale si pentru nasi.De obicei, data petrecerii pentru taierea motului se stabileste in functie de cea a nasterii copilului. Insa este posibil ca aceasta sa cada in timpul saptamanii, caz in care vei stabili data petrecerii in weekendul de dinainte sau de dupa.Dupa ce ai stabilit data, va trebui sa decizi lista de invitati si locul de desfasurare al petrecerii. Daca beneficiezi de un spatiu generos, in interior sau in gradina, poti organiza petrecerea chiar acasa. Daca nu, poti inchiria un spatiu la un restaurant, in functie de numarul de oaspeti si de buget. Daca vor fi invitati mai multi copii, ar trebui sa te gandesti si la amenajarea unui spatiu de distractie special pentru acestia, ca sa nu se plictiseasca.In ceea ce priveste organizarea petrecerii, in primul rand trebuie sa alegi o tema. Daca doresti o petrecere mai sobra, pune accentul pe o gama de culori, poate traditionalele nuante de albastru ori roz sau chiar alb. Petrecerea poate avea insa si o tema originala, de exemplu, natura, diverse personaje Disney, animale etc. Odata aleasa, tema se va regasi in toate elementele petrecerii, in decoruri, materiale si meniu.Va trebui sa stabilesti meniul, dar si tipul si marimea tortului. In ceea ce priveste meniul, nu exista unul tipic pentru petrecerea de un an a copilului si trebuie sa tii cont pur si simplu de tema si spatiul de desfasurare. Meniul, care trebuie sa fie cat mai divers, poate sa fie servit la masa sau organizat in stil bufet suedez.Tortul cade in sarcina nasilor si trebuie ales in functie de tema petrecerii, dar si de numarul invitatilor. De asemenea, poti pregati marturii dulci, cu prenumele copilului si data petrecerii, pentru a le multumi oaspetilor pentru prezenta lor la petrecere.Alege muzica, fa un playlist ori apeleaza la un DJ, dar si la un fotograf care sa imortalizeze fericitele momente. Ulterior, fotografiile vor putea fi stranse in mici albume, pentru parinti, dar si pentru nasii micutului.De obicei, de tinuta copilului sarbatorit se ocupa nasii acestuia, dupa ce s-au consultat in prealabil cu parintii si au luat in considerare si tema petrecerii. Se recomanda tinute festive, dar care sa tina cont mai ales de confortul celui mic, din materiale care sa nu ii irite pielea si in care sa se simta bine timp de cateva ore cat va tine petrecerea.Sursa foto: Pexels.com