3 activitati care nu trebuie sa lipseasca de pe agenda ta in noul an!

Anul 2020 se apropie cu pasi repezi, iar pentru multi dintre noi trecerea in noul an reprezinta o promisiune. “O noua perioada de dezvoltare ne asteapta, un an infloritor si benefic pentru dezvoltarea noastra pe toate planurile.” Asa ar trebui sa privim fiecare an. Iar pentru asta avem nevoie de fapte concrete, de motivatie si de un plan bine pus la punct, care sa ne ajute sa trecem prin noul an infaptuind tot ceea ce ne-am propus.Desigur, ajutorul nu se lasa asteptat si poate veni in diverse forme. Fie ca apelam la un trainer specializat, fie ca ne inconjuram de prieteni si de persoane dragi, care ne ofera motivatie si putere de a trece mai departe, parteneri pentru drumul nostru putem gasi oricand.Anul acesta, compania de training si consultanta All to Know si-a propus sa fie parte din planul tau, sa-ti fie partener in procesul de dezvoltare. Prin diverse programe, prin diverse tipuri de activitati pe care le propun, trainerii All to Know ajuta sute de oameni sa faca pasul spre un nou an mai bun, spre un viitor mai plin de satisfactii.Daca si tu iti doresti sa cresti in plan profesional, iti venim in ajutor cu o serie de 3 activitati pe care nu le poti evita si care nu ar trebui sa iti lipseasca din agenda ta pe 2020.Miscare de orice tip, de orice fel, acum este momentul! Iti spui de luni bune ca vei incepe sa alergi dimineata, vei face miscare in fiecare zi iar abonamentul platit la sala nu va mai prinde praf pe rafturile bibliotecii. Insa, pur si simplu, gasesti mereu scuze sau diverse piedici pentru a incepe.Ei bine, fa ca anul 2020 sa reprezinte promisiunea ca vei incepe sa faci mai mult sport, mai multa miscare. Sa fie anul in care vei lua parte la cea mai drastica schimbare din viata ta: schimbarea in bine.O astfel de tabara de dezvoltare ar trebui sa ne preocupe an de an. An de an sa devenim mai buni, an de an sa invatam mai mult si an de an sa ne reconectam la dorintele si la visele noastre. De aceea, All to Know iti propune in acest an tabara de reconectare - unul dintre cele mai indragite proiecte din randul acestor tabere de dezvoltare personala . Imagineaza-ti doar, un program de o saptamana, in cadrul caruia vei putea experimenta lucruri noi, te vei relaxa si te vei pune pe picioare prin terapie: terapia prin miscare, improvizatie de contact si viewpoints - o tehnica specifica de eliberare.O multime de exercitii si tehnici de relaxare, de eliberare, de concentrare - toate menite sa-ti aduca aminte de cine esti tu cu adevarat si care este scopul tau.Un alt lucru pe care ti l-ai promis de mult, dar l-ai amanat. Da, stim, poate ca ai o pozitie confortabila deja intr-o firma sau o multinationala, ceea ce te face sa crezi ca nu mai ai nevoie de cursuri, ci doar de experiente noi din care sa acumulezi informatii si expertiza.Insa imagineaza-ti cum ar fi sa inveti un domeniu nou? Cum ar fi sa inveti sa faci ceva aparte fata de ceea ce faci deja zilnic? Cum ar fi sa spargi monotonia si poate chiar sa-ti construiesti o sursa de venit pasiv din ceea ce ai invatat?Participa in acest an la cel putin un curs profesional, pentru a invata ceva nou, o activitate care sa-ti aduca placere si poate pe viitor sa se transforme intr-o sursa de venit pentru tine si cei dragi. Cu siguranta nu vei regreta aceasta decizie peste alti 5 sau 10 ani.Asadar, care sunt obiectivele tale pe 2020?