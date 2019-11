Beneficiile invatarii unei limbi straine la varsta adulta

Asimilarea unei limbi straine difera, in functie de varsta. Astfel, copiii si adolescentii reusesc sa invete implicit, subconstient, prin expunerea repetata si rutinizata la informatie, in timp ce la varsta adulta procesul de invatare este atat explicit, prin identificarea constienta a regulilor, prin gandire abstracta si prin practica controlata, cat si implicit in cazul structurilor complexe, prin expunere la foarte mult input.Metoda dezvoltata de Cristina Nitu in cadrul Fala Português! se bazeaza pe cercetari din domeniul Insusirii (Achizitiei) limbii a doua. Aceasta prespune dezvoltarea celor patru competente - receptare orala si scrisa, producere orala si scrisa - ,atat prin prezentarea explicita a regulilor si prin practica, dar si prin expunerea la foarte mult input. Toate materialele didactice de la curs sunt concepute de noi. In egala masura credem ca invatarea este un proces eminamente personal, pe care noi doar il facilitam. Prin urmare, cursurile noastre sunt centrate pe cursanti si prespun foarte multe activitati in care trebuie sa puna in practica resursele lexico-gramaticale acumulate. In plus, ne dorim ca participantii sa simta bucuria invatarii unei limbi straine noi, asa ca asimilam si testam cunostintele prin metode nonconformiste, interactive si ludice, a explicat Cristina Nitu, fondator si profesor la Fala Português. Programa de curs variaza in functie de nivelul ales si se bazeaza pe descriptorii din Cadrul european comun de referinta pentru limbile straine si pe indrumarele de nivel elaborate de Camões/Instituto da Língua e da Cooperação.La fiecare nivel sunt dezvoltate competentele de receptare (scrisa si orala) si producere (scrisa si orala), competenta pragmatica si competenta interculturala. Metoda dezvoltata se bazeaza pe interactiune, socializare si crearea unei experiente placute de invatare. Durata asimilarii unei limbri straine la varsta adulta variaza de la persoana la persoana, insa conteaza ca fiecare participant sa-si seteze asteptari realiste. Daca dupa un modul de incepator cursantul invata sa salute, sa intretina o conversatie foarte simpla, sa isi descrie familia, sa poata comanda la restaurant, sa poata cere indicatii pe strada, la nivel intermediar structurile lexicale se diversifica, iar accentul cade pe rafinarea modalitatii de exprimare a gandurilor, impresiilor, dorintelor, ipotezelor, amintirilor etc.Exista o serie de factori care pot facilita sau ingreuna invatarea unei limbi straine, care tin foarte mult si de experientele de invatare anterioare. Limba portugheza prezinta numeroase similitudini cu limba romana, atat la nivel fonetic, cat si la nivel lexical, este o limba foarte logica si extrem de eficienta in a folosi un numar redus de resurse pentru a construi numeroase timpuri si moduri gramaticale, a mai precizat Cristina Nitu. Durata unui modul sub metoda Fala Português! este 10 saptamani, care includ 20 de sedinte.Limba portugheza este limba oficiala in noua tari, raspandite pe 4 continente si are peste 250 de milioane de vorbitori, numar care, conform UNESCO, va creste pana la 350 de milioane pana in 2050. Este a cincea cea mai utilizata limba pe internet si cea mai vorbita limba din emisfera sudica.