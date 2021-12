Cadouri de Craciun 2021. Ce buget au romanii, pentru cine cumpara, de unde si ce cadouri au pe lista?

“Famelie mare, renumeratie mica, dupa buget, coane Fanica”. Replica personajului creat de I.L.Caragiale pare sa se potriveasca perfect contextului financiar actual. Se apropie sarbatorile de iarna, iar romanii si-au facut deja calculele si au un buget de criza pentru cadourile de Craciun. Daca primul an de pandemie, nici nu i-a speriat si nici nu i-a afectat prea mult, 2021 vine cu o reducere substantiala a sumei pe care au in plan sa o cheltuie pe cadouri pentru cei dragi.Piesele de imbracaminte sunt in topul preferintelor si anul acesta, iar cadourile vor ajunge la maximum cinci membri ai familiei.Studiul realizat pentru platforma Compari.ro ofera date despre comportamentul de cumparare al romanilor in preajma sarbatorilor. Astfel, datele indica faptul ca daca inainte de aparitia pandemiei romanii cumparau cadouri pentru 10 persoane (familie, rude, prieteni), acum s-a redus bugetul la jumatate. Cei care au raspuns sondajului au declarat ca vor cumpara daruri pentru maximum cinci persoane, iar in medie, vor cheltui 910 lei pentru cadourile de Craciun.Raportat la bugetul personal, cheltuielile pentru cadourile de sarbatori se situeaza undeva la un sfert din venitul mediu lunar net pentru o gospodarie. In 2021,, cu 40 de lei mai putin decat anul trecut, arata studiul.