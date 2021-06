Cinci sfaturi pentru nunta de vis

Nunta perfecta este visul oricarei femei si fiecare dintre noi are grija sa-l indeplineasca.Insa perfect inseamna altceva, in functie de gusturi: poate pentru mine inseamna un pool party cu persoanele apropiate, in timp ce pentru tine poate insemna o petrecere intr-un local de lux, cu multe persoane invitate.Oricare varianta ai alege-o, azi iti vom da cateva tips and tricks despre cum sa organizezi nunta pe care ti-o doresti cu cat mai putine batai de cap. Nu ne dorim o mireasa stresata, ci una care sa se simta bine in seara sa speciala, alaturi de cel ales si de cei dragi!V-ati logodit si acum incepe o noua poveste a relatiei, una pe care cu greu o veti uita de-a lungul vietii care de-abia incepe pentru voi: pregatirea celei mai importante nopti din viata voastra de pana acum: nunta!Fie că sunteti proaspat logoditi sau ati fost nevoiti sa amanati momentul magic pana anul acesta, suntem aici sa va sfatuim despre cum puteti sa va luati griji de pe cap in ziua nuntii!Cel mai bun sfat pe care îl avem pentru tine este acela de a apela la un wedding planner. In functie de bugetul pe care poti si doresti sa il aloci pentru acesta, vei primi diferite pachete de colaborare. Cu siguranta, aceasta mana de ajutor te va scapa de multe griji. De obicei, wedding plannerii au cunostinte in toate domeniile legate de o nunta si te pot ajuta cu mai mult decat sfaturi. Pot fi alaturi de tine inainte de nunta, doar in ziua nuntii sau in ambele situatii.Fie ca apelezi sau nu la un wedding planner, la locatia de vis trebuie sa te gandesti oricum. Si cum fiecare are gusturi diferite, va trebui sa ti-o imaginezi si sa incepi sa faci research si, uitandu-te la poze, sa iti inchipui cum va arata ziua sau noaptea nuntii acolo. Cand o vei vedea pe cea perfecta vei spune: asta e! Desigur, pana vei ajunge la acest pas va trebui sa cauti o vreme, sa mergeti sa vedeti localul sau locul respectiv si mai apoi sa luati impreuna o decizie care vi se potriveste amandurora.Odata cu locatia vine si partea de mancare, asa ca o grija ti-ai luat-o de pe cap si tot ce urmeaza este sa mergeti la o degustare si sa alegeti meniul preferat, gandindu-va si la invitati in acelasi timp.Petrecerea perfecta este aceea in care invitatii cu greu se aseaza la masa, iar a doua zi te suna sau iti scriu sa-ti spuna ca s-a instalat febra musculara de la dansat.Recomandarea noastra este sa cauti acei interpreti pentru nunta care sa se potriveasca atat gusturilor voastre, cat si celor ale invitatilor. Importanta este si chimia pe care o ai cu cei care vor canta in momentele cheie ale nuntii, asa ca o intalnire cu ei in prealabil va fi decisiva.Putina lume stie ca atunci cand inviti o formatie la nunta, aceasta vine insotita si de un DJ, care va intretine atmosfera in momentele in care lumea intra in sala sau serveste masa. Cel putin la Vintage Orchestra asa este obiceiul.Chiar daca alegi un restaurant care iti ofera un meniu, iti putem garanta ca un cocktail bar va atrage atentia tuturor. Un barman talentat va inventa bauturi in functie de gusturile invitatilor si ii va putea servi chiar si pe cei mici cu diferite amestecuri de bauturi non-alcoolice.Maiestria unui barman profesionist va face petrecerea mult mai placuta, iar oferta pentru invitati multi mai variata.Rochia de mireasa trebuie sa ti se potriveasca intocmai unei manusi. Trebuie atat sa fie pe stilul tau, cat si sa iti dea libertate de miscare, pentru ca vei fi pe ringul de dans mai mult decat iti inchipui. De aceea, comoditatea este cel mai important atu atunci cand vorbim despre rochie si pantofi in acelasi timp. Trebuie sa o alegi pe cea care te defineste cel mai bine si cu siguranta vei straluci in ziua nuntii.Urmeaza acesti cinci pasi inainte de nunta si cu siguranta iti vei lua cateva ganduri de pe cap. Distractia este cea mai importanta, pentru ca iti doresti ca invitatii sa povesteasca despre nunta ta si peste ani si ani!Credite foto: pexels.com