Festival gastronomic in Park Lake Shopping Center

Organizat de ParkLake Shopping Center, în colaborare cu Gourmet Entertainment, Street Food in the Park ii are ca actori principali pe cei mai cunoscuți și apreciați vendori ale căror preparate culinare cu siguranța vor cuceri publicul: Beanz Café, Betty Ice, Big John Foodtruck, Burger Peter, Crepes Charmees, Fane Curcanu', Gourmet Street Food, La Finca Alioli, Meat Busters, Prosecco Van, Smokin' Pig, Steakaway și Via Gofreria.Burgeri, sandwich-uri, clătite, plăcinte, fripturi, paella și multe alte delicii așteaptă să fie savurate de gurmanzi pe terasă, sau chiar pe iarbă, într-o autentică atmosferă de picnic. Acestea vor constitui, cu siguranță, masa perfectă de weekend cu prietenii sau în familie, mai ales că vor fi completate cu spectacolele inedite în aer liber pregătite de trei dintre cele mai apreciate trupe autohtone.Participanții sunt așteptați să se distreze pe ritmurile concertelor live susținute de către trupele Vama (joi, 14 iunie), Vița de Vie (vineri, 15 iunie) și Zdub și Zdub (sâmbătă, 16 iunie), începând cu ora 20:00.Street Food in the Park este organizat cu sprijinul Rompetrol, Timișoreana, PepsiCola și PRO FM, iar accesul la eveniment este gratuit.Mai multe detalii despre evenimentele ParkLake, dar și programul complet găsiți pe www.parklake.ro și pe pagina de Facebook ParkLake Shopping Center.