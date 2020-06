Festivalul Electric Castle 2020 a fost anulat

"În toate experienţele create, sănătatea şi siguranţa publicului au fost prioritare. Am muncit în acest spirit şi în ultimele 11 luni, pregătind cea de-a 8-a ediţie. Din păcate, cu o lună şi jumătate înainte de momentul în care aceasta ar fi trebuit să debuteze, nu există niciun scenariu în care noi le-am putea asigura aşa cum ne-am dori. Urmând direcţia stabilită de toate marile evenimente din lume şi deciziile autorităţilor din majoritatea statelor europene, pe care anticipăm că şi autorităţile române le vor implementa, în curând, anunţăm oficial că ediţia a 8-a a Electric Castle se amână pentru perioada 14 – 18 iulie 2021.Este o decizie foarte dificilă şi suntem conştienţi de dezamăgirea şi tristeţea pe care le simt nu doar fanii noştri ci şi toţi cei care, an de an, fac posibilă fiecare ediţie a festivalului. De la echipe de producţie, tehnicieni, artişti, arhitecţi, comercianţi, comunitatea locală şi voluntari, mii de oameni vor simţi efectele acestei decizii. Ne mobilizăm acum pentru a ne reorganiza pe noile coordonate de timp anunţate, primul pas fiind reconfirmarea artiştilor ce ar fi trebuit să fie prezenţi, în această vară, pe domeniul Banffy.Toate biletele achiziţionate pentru ediţia a 8-a rămân valabile, noi detalii şi opţiuni urmând a fi anunţate în următoarele zile. Mulţumim tuturor celor care ne oferă sprijinul lor şi îi asigurăm de solidaritatea noastră pe toţi colegii noştri din industria de evenimente afectaţi de situaţia actuală. Împreună mergem mai departe!“, se arata in comunicatul transmis de reprezentantii Electric Castle.