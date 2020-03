Imortalizarea.... in miscare. Acum iti poti inregistra nunta in Realitate Virtuala!

Ziua în care spui “DA” este una cu totul specială și Univrse își dorește să pecetluiască în amintirea ta acest moment minunat. Pentru că întotdeauna pot apărea situații în care persoanele dragi nu îți pot fi alături, pentru ca îți dorești poate să revezi chiar și tu pasaje importante din ziua cea mare, Univrse îți oferă acum posibilitatea inregistrarii in Realitate Virtuala a cununiei și a nunții tale incluzând toate momentele cheie ale acestui eveniment special, momente precum: pregătirile dinaintea nunții, starea civilă, cununia religioasă, sosirea invitaților, dansul mirilor, aruncarea buchetului, momentul tăierii tortului sau chiar fuga și răscumpărarea miresei.Cu peste 2 ani de experiență și peste 500 de evenimente și activări VR, una dintre cele mai dinamice și fresh companii de experiențe digitale lansează în premieră în primăvara acestui an un nou seriviciu, filmări în VR.Acesta este atât o noutate pentru piața de nunți și evenimente private cât și o facilitate în plus pe care UniVRse o va oferii în curând actualilor și viitorilor francizați. În momentul de față există sedii (proprii și în parteneriat tip franciză) ce oferă petreceri private pentru adulți și copii în București, Ploiești, Târgu-Jiu, Craiova dar la cerere, acest serviciu nou introdus, filmări VR în cadrul evenimentelor, poate fi asigurat oriunde în țară. Fie că tu ești în centrul atenției și dorești să îți organizezi cu totul special evenimentul din viața ta, fie că ești invitat la un astfel de eveniment inedit și vrei să oferi în dar acest serviciu, acesta poate include filmări in Realitate Virtuala de la toate momentele speciale.Atât filmările cât și pozele 360 devin niște amintiri cât se poate de vii și reale cu ajutorul echipamentelor digitale ale realității virtuale. Pachetele variază între 1000 lei și 1500 lei și includ filmări VR, poze 360 grade, ochelari VR și alte elemente personalizabile. Pe langa acest concept, vă recomandăm și o nouă aplicație inovatoare ce va facilitează procesul de organizare a nunții sau a unui eveniment: https://ality.ro/