In acest weekend are loc st.ART, cel mai mare festival de muzica si arta stradala din centrul Capitalei

Pentru un weekend, străzile Ilfov și Inginer Guglielmo Marconi se alătură celor 34 de străzi din programul “Străzi Deschise”Sâmbătă și duminică, pe 21 și 22 mai, st.ART, festivalul de muzică și artă care sărbătorește Bucureștiul și bucureștenii, transformă străzile din apropierea Centrului Vechi și al Muzeului Național de Istorie în ring de dans și scenă de artă pentru artiști consacrați și la început de drum., pe scenă urcăîn timp ce în stradă,, unul din veteranii street art-ului din România va demara unîn cadrul căruia va decora o sferă imensă luminată din interior spre exterior, pe care o va picta live în timpul festivalului. La finalul celor două zile de festival, formele și motivele geometrice folosite de artist vor dezvălui o instalație de artă urbană memorabilă și instagramabilă. Sfera, denumită Inside the Moon, va putea fi întâlnită în viitor și în alte locuri pline de istorie din București., cobzar și culegător de muzică tradițională, urcă pe scena st.ARTpentru a readuce la viață melodii lăutărești vechi.vor purta publicul printr-o diversitate mare de stiluri și perioade de timp. Totodată, sâmbătă și duminică,îi invită pe participanți să pășească în universul sunetului experimental al muzicii electronice., Facultatea de Arte Plastice, Departamentul de Pictură, sub îndrumarea Lectorului Universitar Doctor Ionuț Anghel, va pregăti instalații interactive extrem de diverse care propun optici diferite prin care orașul poate fi privit și perceput: un hidrant imens care va întâmpina participanții la intrare, un labirint de oglinzi supradimenionate și jocuri de lumini și un cub în interiorul căruia participanții vor descoperi orașul cu sus-ul în jos, animat cu ajutorul unor videoproiecții.În plus, Tudor, primul artist din România care a creat o murală cu vopsea de curățare a aerului, și Matteo vor crea o poveste care vorbește despre începuturi și despre un oraș gri care devine viu cu ajutorul culorilor și al street-art-ului. Cei doi invită participanții să descopere treptat însemnătatea operei, care are ca bază literele supradimensionate START.“Ne dorim ca st.ART să devină locul de întâlnire al artiștilor consacrați cu cei la început de drum în muzică și arte vizuale. Cei mai talentați tineri artiști au nevoie de un start bun în cariera lor și credem că un eveniment care are loc în centrul Bucureștiului le poate oferi acea recunoaștere din partea unui public numeros și totodată uncare să le dea energia pentru a crea pe mai departe”, a precizat Nicolle Petre, co-fondator st.ART.Zona de street food va oferi varietate pentru toate gusturile participanților, aceștia putând alege între delicatesele de la Creperie, VanFruct, Arrosticini, Burger Van și Delicii pe Roți.Minorii sub 7 ani au acces gratuit și pot participa în cadrul festivalului, în compania unui părinte, până la ora 19:00. Persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora beneficiază de acces gratuit pe parcursul celor două zile de festival. Pentru a beneficia de gratuitate, adulții cu dizabilități (sau în cazul minorilor reprezentanții legali ai acestora) trebuie să trimită o cerere prin care să își exprime dorința de a participa la festival și o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă încadrarea în grad de handicap la adresa. Regulile de acces se regăsesc pe https://www.readytostart.art/termeni-si-conditii.Prețul unui abonament pentru ambele zile este de 75 de lei, iar cel al unui bilet pe o singură zi este de 50 de lei. Biletele pot fi achiziționate de peși. Biletele se pot cumpăra înainte și în timpul celor două zile de festival, dar pentru evitarea cozilor, recomandarea este ca biletul să fie achiziționat online.Website:Instagram: www.instagram.com/start.fest/Facebook: www.facebook.com/StART-Fest-110892131586313St.Art este un festival apărut la intersecția preocupărilor comune ale comunităților dezvoltate în timp de The Brunch Affair și Check Vintage & More.Conceptul The Brunch Affair reprezintă un brand exclusivist de petreceri, care reușește să îmbine cu success cele patru elemente cheie pentru un eveniment de neuitat: socializare, dans, food & drinking. În cei șapte ani de activitate și peste 150 de evenimente, comunitatea de bruncheri a ajuns la un număr de 25.000. Câteva dintre evenimentele remarcabile sunt The Brunch Affair for DIOR și The Brunch Affair @ PARIS.Check Vintage & More este un spațiu creativ cu produse vestimentare cu adevărat vintage situat în centrul Bucureștiului, vis a vis de Muzeul de istorie, zona Calea Victoriei, într-o clădire istorică. Acest concept oferă o experiență completă - shopping, consilerere styling, studio foto, bar, events & soon restaurant. Check Vintage & More are o comunitate de aproximativ 15.000 de iubitorii de vintage, la care se adaugă sutele de persoane care au participat la evenimentele organizate în acest spațiu.