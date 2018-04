Make-up artistul Elena Ciftci a initiat Campania :"Ofera o sansa celui fara nesansa!"

Despre aceste cursuri sustinute lunar la Academia de Make-up Elena Ciftci, ne vorbeste chiar initiatoarea campaniei, recomandata de persoane publice, nume importante din lumea modei, publicații și reviste de specialitate precum Crina Matei, Valentina Pelinel, Bianca Drăgușanu, Raluca Dumitru, Cosmina Păsărin, Sonia Trifan, OK Magazine, Click etc.:“Inițierea in lumea make-up artiștilor pare destul de grea la început, te gândești evident de unde sa pornești, cumperi produse foarte bune, dar după achiziționarea acestora te lovești de un obstacol - ce urmează să fac cu ele? Ei bine, pentru această întrebare am eu un răspuns destul de valoros! Cursul pentru începători este cea mai importantă cărămidă la baza acestei minunate profesii, astfel că trebuie ales cu atenție.De aceea am creat cursul pentru începători by Ciftci Elena, unde pasiunea, cunoasterea, practica și distracția se îmbină armonios si eficient! Este singurul curs unde iti poti întâlni vedetele preferate, unde am îmbinat toate lipsurile simțite de mine la cursuri la începutul carierei mele, dar și toate cunostiințele, construind o programă ce acoperă toate lacunele voastre, dar și tehnicile de bază, pentru a pleca in acest domeniu cu vaste cunoștințe. La acest curs veți testa atât produsele de cea mai înaltă calitate, pentru a vă da seama care vi se potrivește, cât și uneltele/ustensilele make-up artistului. In plus, veți învăța cum să vă promovați și cum să mulțumiți toate clientele, în funcție de nevoile specifice.Cursul este creeat din perspectiva unei cursante, pentru a acoperii nevoile și dorințele ei. Partea buna este ca veți beneficia de ședință foto profesională, dar și de modele din partea noastră pentru partea practică a cursului, iar pentru o experiență inedita veți avea diferite joburi pe parcursul cursului la diverse publicații, televiziuni, shootinguri, veți primi trucuri pentru promovarea pe social media și trucuri de câștig online. Iubirea pentru culoare și înfrumusețare este premiata cu o diploma de make up-artist recunoscută international si acreditată de Ministerul Educației si Ministerul Muncii.”Urmatorul curs: 7-23 mai 10.30-15.20 – Curs de zi Urmatorul curs: 24 mai – 7 iunie 16.00-21.00 – After workPentru inscrieri si detalii privind programa si programul de lucru, puteti scrie incepand de astazi pe ciftcielena@yahoo.com sau puteti suna la numarul de telefon 0754211021.